15. un 16. jūlijā Ogrē norisinājās Latvijas U16 čempionāts, kurā piedalijās LVS Jaunatnes komisijas noteiktos normatīvus izpildījušie sportisti.
Čempionāts notiks šādās disciplīnās: 100m, 200m, 400m, 800m, 2000m, 100m/b (110m/b), 300m/b, 1500m/šķ., 3000m soļošana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, augstlēkšana, kārtslēkšana, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vesera mešana.

Ogres novada sporta centra audzēkņu rezultāti čempionātā:

Nils Meijers (treneris A.Priževoits)

2.v. 110m/b 15,57s
2.v. tāllēkšanā 6,24m
2.v. kārtslēkšanā 3,30m
4.v. lodes grūšanā 13,69m


Ralfs Dzosens (treneris Z.Kincis)

2.v. 1500m šķēršļu skrējiens 5:12,55min
6.v. 2000m 6:53,49min
Kārlis Jēkabs Karlsbergs (treneris A.Priževoits)

2.v. diska mešanā 35,04m
4.v. 110m/b 15,87s
6.v. kārtslēkšanā 2,75m


Adriana Reitmane 3.v. 100m/b 15,27s (treneris A.Priževoits)

Niklkāvs Damanis 4.v. 800m 2:16,12min (treneris Z.Kincis)

Kristaps Aleksandrs Cauna 6.v. diska mešanā 30,26m (treneris A.Priževoits)

Meiteņu stafetes:

4x100m 4.v. 52,07s (Evelīna Tīna Lazdiņa, Adriana Reitmane, Kamila Aleksa Krustiņa, Viktorija Dimza);
100+200+300+400m 2.v. 2:30,26min (Evelīna Tīna Lazdiņa, Viktorija Dimza, Justīne Vanaga, Kamila Aleksa Krustiņa).


Zēnu stafetes:

4x100m 3.v. 49,43s (Toms Ulass, Kārlis Jēkabs Karlsbergs, Nils Meijers, Roberts Šers);
100+200+300+400m 2.v. 2:14,13min (Niklāvs Damanis, Toms Ulass, Kārlis Jēkabs Karlsbergs, Nils Meijers).


Treneri stafetēs:

Evelīnas, Kamilas, Niklāva un Roberta treneris Z.Kincis
Adrianas, Kārļa un Nila treneris A.Priževoits
Viktorijas, Justīnes un Toma treneris E.Siliņš


Informāciju sagatavoja Ogres novada sporta centrs.

