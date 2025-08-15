Latvijas U16 izlase ar ogrēniešiem Hlebovicki un Vilcānu sastāvā piedzīvo pirmo zaudējumu

Pasaules U17 kauss puišiem notiks 27. jūnijā-5. jūlijā Turcijā, savukārt meitenēm 11.-19. jūlijā Čehijā. Globālajā turnīrā piedalīsies 16 komandas, tai skaitā mājiniece Turcija un vēl piecas Eiropas vienības. Sacensībām jau kvalificējušās ASV, Kanādas, Venecuēlas un Puertoriko izlases.
Sesto ceļazīmi rezervēja Itālijas kadeti, kuri apspēlēja Franciju – 76:73. Jaunie lietuvieši pieteicās septītajai biļetei, galotnē izraujot uzvaru pār Spāniju – 93:90. Astotā biļete tika Slovēnijai, kamēr latviešiem jāfinišē “Top 6” – ar nosacījumu, ka tajā iekļūs arī turku kadeti. Ja turki netiks labāko sešniekā, Latvijai būs nepieciešama piektā vieta.
Starta piecinieks
Latvija: Latiševs, Fībigs, Pogiņš, Beruē, Steckis
Rezultāts auga viļņveidīgi, pārmaiņus vadībā izvirzoties abām komandām. Jūlija Alpu zemes pārstāvji izrāvās priekšā ar 7:14, bet Emīla Pogiņa trīspunktu metiens iesāka latviešu atspēlēšanos. Sekmīgi spēlējot uz groza apakšu un izmantojot augumu pārsvaru, Latvija pirmo desmitminūti noslēdza savā labā – 20:18.
“Trīs zvaigžņu” ofensīva turpinājās līdz otrās ceturtdaļas vidum. Pieciem spēlētājiem – Markusam Ķesterim, Emīlam Pogiņam, Tomasam Latiševam, Emīlam Steckim un Bendžaminam Jānim Beruē – gūstot vismaz piecus punktus katram, latvieši panāca 12 punktu pārsvaru – 38:26. Puslaika pēdējās četrās minūtēs slovēņi uzskrēja, iemeta pāris tālmetienus, izmantoja latviešu piezīmju problēmas un izrāvās vadībā ar 40:43.
Uzbrūkošais aizsargs Matičs Rezecs sagādāja lielākās galvassāpes, jau pirmajā puslaikā izceļoties ar 17 punktiem. Slovēņu basketbolists pārsteidzoši sekmīgi meta no visām pozīcijām, cīņas gaitā realizējot visus trīs tālmetienus un agresīvi spēlējot arī tuvāk grozam. Latvieši ar komandas spēli turējās blakus, taču arī pēc 30 nospēlētām minūtēm pārsvars palika Slovēnijas rokās – 58:59.
Matičs Rezeca lieliskais sniegums, palīdzot Lunam Jarcam, nodrošināja slovēņiem priekšrocību arī izšķirošajā desmitminūtē. Sešdesmit sekundes pirms pamatlaika beigām 70:77 pretinieku labā. Markusa Ķestera māņkustība, spēlējot ar muguru pret grozu, ļāva divus punktus atspēlēt – 72:77. Rezecs kļūdījās, slovēņi pārkāpa noteikumus un Emīls Pogiņš 42 sekundes pirms finālsvilpes samazināja starpību līdz viena metiena tiesai – 74:77. Tas izrādījās latviešu pēdējais guvums spēlē, kamēr Bine Pregls atbildēja ar trīspunktu metienu.
Eiropas U16 čempionāta ceturtdaļfināls, 13. augusts, Tbilisi arēna
Slovēnija – Latvija 80:74 (18:20, 25:20, 16:18, 21:16)
Slovēnija: Rezecs 28 (2p 8/13, 3p 3/3, 1p 3/4; 5ab, +19, eff 32), Jarcs 16 (2p 4/7, 3p 1/4, 1p 5/7; 7ab, 4rp, eff 16), Pregls 10 (6ab), Rupniks 9 (4rp), Rozniks 6, Slapniks 5, Trsans 4, Iličs 2, Anderličs, Ogorevcs; Godecs, Hegičs. Treneris Gregors Gorņecs.
Latvija: Ķesteris 16 (2p 7/9, 3p 0/3, 1p 2/4; 8ab, piecas pārķertas, +2, eff 24), Beruē 13 (19:24 minūtes; 2p 4/7, 3p 1/2, 1p 2/2; 9ab, eff 19), Pogiņš 12 (2p 2/9, 3p 2/2, 1p 2/2; eff 11), Latiševs 8 (3p 2/3), Steckis 7 (5ab), Jeromanovs 6, Luka Hlebovickis 5, Fībigs 3, Krastiņš 3, Bērziņš 1, Vilcāns, Jahovičs. Treneris Edijs Šlesers.
Tiesneši: Alakbar Hasanov (Azerbaidžāna), Gilbert Hoxha (Albānija), Tomasz Wit Langowski (Polija).
Komisārs Orlin Nikolov.