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Svētdiena, 2. augusts, 2026 08:40

Latvijas U16 izlase ar ogrēniešiem komandā pieveic lietuviešus

Osports.lv
Latvijas U16 izlase ar ogrēniešiem komandā pieveic lietuviešus
Foto: osports.lv
Svētdiena, 2. augusts, 2026 08:40

Latvijas U16 izlase ar ogrēniešiem komandā pieveic lietuviešus

Osports.lv

Latvijas U16 puišu basketbola izlase sestdien, 1. augustā, Baltijas kausa otrajā spēlē Komandu sporta spēļu hallē uzvarēja Lietuvas valstsvienību ar 80:71. Rezultatīvi bija abi ogrēnieši – Gustavam Vilcānam septiņi punkti, bet Emīlam Haukam – četri. Svētdien pulksten 18.30 mūsējiem cīņa par pirmo vietu pret Spānijas ozlasi.

Turnīra pirmajā dienā Latvija uzvarēja Igauniju ar 95:86, savukārt Spānijas kadeti apspēlēja Lietuvu – 90:85. Sestdien viena izmaiņa – kapteiņa pienākumi gulbenietim Markusam Aleksandrovam, kurš meistarību slīpē “Livorno” komandā Itālijā.

Lietuvas kadeti centās nosegt Bendžaminu Jāni Beruē, lai eksplozīvais uzbrucējs nevarētu saņemt bumbu. Tas izdevās tikai pirmajā iznācienā un deva daļējus rezultātus. Kolēģi labi pacīnījās par uzbrukuma bumbām, gūstot otrās iespējas punktus.

Pirmās un otrās ceturtdaļas mijā Bendži atbrīvojās no sedzējiem, agresīvi dodoties uz Lietuvas grozu. Uzbrucējs prata izmantot arī brīdi, kad lietuvieši gatavojās iesākt uzbrukumu – izrāva pretiniekam bumbu un trieca to grozā no augšas. Puslaikā 43:34 latviešu labā.

Lietuviešiem neizdevās pārņemt iniciatīvu. Dienvidu kaimiņi atpalika gan divpunktu, gan trīspunktu metienu precizitātē, zaudēja cīņā soda laukumā un varēja turēties līdzi tikai uz agresivitātes rēķina. Pirms pēdējām desmit minūtēm mājiniekiem plus pieci – 58:53.

Ceturtajā desmitminūtē lietuvieši uz brīdi pietuvojās viena metiena attālumā. Latvieši atbildēja ar septiņiem punktiem pēc kārtas, pēc Markusa Jahoviča tālmetiena panākot divciparu pārsvaru – 65:55. Visā spēlē uzvara ar 80:71.

Latvijas izlases labā spēlēja un punktus guva: Bendžamins Jānis Beruē 24 (2p 8/12, 1p 8/10; 10ab, deviņas izprovocētas, 23:20 minūtes, eff 26), Markuss Jahovičs 12 (2p 3/5, 3p 2/4), Juris Sičkars 8, Gustavs Vilcāns 7, Markuss Aleksandrovs 6 (5ab, 5rp), Mārtiņš Rasnačs 6, Ralfs Barlots 5, Matīss Pēteris Preimanis 5, Emīls Hauka 4, Marko Mētra 3, Patriks Rācenājs, Gustavs Ķirsons.

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