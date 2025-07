Latvijas U16 izlase ar Vilcānu un Hlebovicki sastāvā piekāpjas turkiem

Edija Šlesera trenētie kadeti treniņnometni sāka 7. jūlijā. Daudzi kandidāti aizvadīja sezonu 2024. gada rudenī izveidotās Ekselences centra komandas rindās, savukārt 2025. gada janvārī Tallinā izcīnīja Baltijas jūras kausu.

Bendžamins Beruē pagaidām aizņemts turnīros Amerikā. Latvieša pārstāvētajai “AB Elite” komandai jāpiedalās “Nike Elite Youth Basketball league” sabraukumos 11.-13. jūlijā Dienvidkarolīnas pavalstī un 17.-20. jūlijā Džordžijas pavalstī.

Turcijas līderis ir “Real Madrid” junioru komandas aizsargs Umers Kutluajs. Pazīstamā basketbolista Ibrahima Kutluaja dēls pirmajā spēlē pret latviešiem guva 23 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, izdarīja piecas piespēles, pārķēra trīs bumbas un bloķēja vienu metienu.

Latvijas labā spēlēja un punktus guva: Emīls Pogiņš 16, Gustavs Brutāns 14, Olivers Krilkovs 8, Gustavs Vilcāns 7, Roberts Valdis Bērziņš 7, Markuss Jahovičs 6, Markuss Ķesteris 5, Marks Viestards Ritenieks 4, kapteinis Luka Hlebovickis 1, Ronijs Darels Jeromanovs, Kristofers Fībigs, Kristians Reiters.

Ali Ruhi Balkanli trenētie turku kadeti Rīgas 49. vidusskolas sporta zālē pārspēja Ukrainu ar 95:49. Umers Kutluajs šajā spēlē 26 punktiem pievienoja trīs piespēles un vienu pārķertu bumbu.

Latvijas izlasei plānotas desmit pārbaudes spēles: 11. un 12. jūlijā Rīgā ar Turciju, 18. un 19. jūlijā Rīgā ar Gruziju, no 24. līdz 26. jūlijam pārbaudes turnīrā Madridē ar Spāniju, Franciju un Vāciju, no 31. jūlija līdz 2. augustam Baltijas kausa izcīņā Tallinā ar Igauniju, Ukrainu un Lietuvu.

Latvijas U16 puiši ielozēti D grupā pret Itāliju no pirmā groza, Grieķiju no otrā groza un Rumāniju no ceturtā groza. Eiropas čempionāts notiks 8.-16. augustā Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi.

Komandas tradicionāli izspēlēs grupas turnīru, savukārt astotdaļfinālā būs jāspēlē pret kaimiņu grupas komandu (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1, C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). Astotdaļfinālu uzvarētājas turpinās cīņu par medaļām, pārējās komandas sadalīs 9.-16. vietu.