Latvijas U16 izlase ar Vilcānu un Hlebovicki sastāvā zaudē francūžiem un finišē 6. vietā

Latvijas izlasē produktīvākais bija Tomass Latiševs, kurš laukumā pavadītajās 23 minūtēs guva 14 punktus, kā arī atdeva četras rezultatīvas piespēles un pārtvēra trīs bumbas.
Ar 11 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un četrām piespēlēm piebalsoja Bendžamins Beruē, bet neviens cits Latvijas basketbolists netika tālāk par septiņiem punktiem.
Sestā vieta ir atkārtots trešais labākais rezultāts Latvijas U16 basketbolā. 2014. gadā izdevās sasniegt finālu, cīņā par zeltu atzīstot Francijas pārākumu. Toreiz komandā spēlēja Rodions Kurucs, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks. 1999. gadā iegūta piektā vieta, savukārt sestā bijusi 2011. gadā.
Zaudējums pret Franciju latviešiem bija otrais turnīrā. Ceturtdaļfinālā ar 74:80 nācās atzīt Slovēnijas pārākumu. Savukārt Francija ceturtdaļfinālā ar 73:76 piekāpās Itālijai.
Uzvara pret Latviju bija tikai kārtējā Francijas sagrāve. Piemēram, vakar viņi ar +26 sasita spāņus, iepriekš bija +58 pret Igauniju, +26 pret Slovēniju, +31 pret Franiju un +65 pret Šveici.
Spēles ievadā abas komandas lielu spiedienu izdarīja uz groza apakšu, kas vēlamo rezultātu biežāk nesa Francijas izlasei. Kamēr franči no groza apakšas spēja realizēt gan metienus ar lielu pretestību, gan uzbrukumus pēc caurgājiena, Latvijas kadetiem pretinieku laukuma galā pietrūka noslēdzošās fāzes.
Mača pirmais tālmetiens tika izpildīts un arī realizēts vien piektajā minūtē, kad precīzs bija Kristofers Fībigs.
Latvijas kadeti spēles pirmajā ceturksnī pieļāva deviņas kļūdas, kas pretiniekiem ļāva gūt vieglus punktus ātrajās pārejās. Tiesa, frančiem nonākšana groza tuvumā nesagādāja problēmas arī pozicionālos uzbrukumos. Tāpat jāatzīmē, ka Francijas kadeti vairākkārt brīva tālmetiena vietā izvēlējās bumbu nogādāt groza tuvumā.
Otrajā ceturtdaļā Latvijas basketbolistiem problēmas sagādāja ne tikai groza apakšas nosargāšana, bet arī pretinieku nosegšana perimetra spēlē viens pret vienu. Tā rezultātā franči bieži spēja saraustīt Latvijas aizsardzību un tikt pie viegliem metieniem.
Pirmajā puslaikā Latvijas basketbolistus pievīla arī elements, kurā viņi līdz šim bija turnīra spēcīgākā komanda jeb cīņa par atlēkušajām bumbām. Kamēr latvieši kopumā tika vien pie desmit bumbām zem groziem, franči tikpat atlēkušās bumbas izcīnīja uzbrukumā (20 kopumā).
Pārliecinoši zaudēta cīņa groza apakšā un vairāk pieļauto kļūdu (14:9) noveda pie likumsakarīga 24 punktu deficīta puslaikā. Tobrīd spēle jau bija izšķirta. Latvijas basketbolisti vadībā neatradās nevienu sekundi.
Latvija – Francija 66:90 (11:28, 20:27, 22:24, 13:11)
Latvija: Latiševs 14, Beruē 11 (5ab), Jeromanovs 7, Steckis 6 (6ab), Jahovičs 5, Krastiņš 5, Vilcāns 4, Pogiņš 3, Fībigs 3, Hlebovickis 3, Bērziņš 3, Ķesteris 2