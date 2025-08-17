Latvijas U16 izlase pārspēj turkus, ogrēnietim Vilcānam 11 punktu

Lielu spēles daļu vadībā bija Latvija, kas septītajā minūtē panāca 20:9 un ieguva arī 13 punktu pārsvaru (28:15). Turki īslaicīgi gan pievilka līdz minimumam (31:32), bet Latvija atbildēja ar deviņiem punktiem pēc kārtas un atjaunoja arī +12 (47:35). Turki sasparojās vēl vienam izrāvienam, trešajā ceturksnī atgūstot pirmo vadību (61:56) kopš mača ievada, bet izšķirošās ceturtdaļas vidū sekoja Latvijas atbilde.
Turki pie neizšķirta tika izprovocēti uz astoņu sekunžu pārkāpumu, Markuss Jahovičs un Ronijs Jeromanovs trāpīja no tālienes, bet 11 punktu izrāvienu no groza apakšas noslēdza Bendžamins Beruē (79:71). Četras minūtes līdz beigām Kristofers Fībigs atjaunoja arī 10 punktu starpību (82:72), taču svinēt vēl bija pāragri – pēc tālmetiena turki 106 sekundes līdz beigām atkal bija tikai viena metiena attālumā (80:82). Pēc minūtes pārtraukuma Jeromanovs nerealizēja caurgājienu, bet pats izcīnīja uzbrukuma bumbu, un vēl vienā caurgājienā svarīgu grozu guva Jahovičs (84:80). Citu iespēju Latvija sāncenšiem vairs nedeva – 88:80.
Abas komandas turnīru sāka ar četrām uzvarām, bet astotdaļfinālā piedzīvoja pirmo rūgtumu – Latvija ar 74:80 piekāpās Slovēnijai, bet Turcija ar 73:94 kapitulēja Serbijai. Tieši Turcija uzņems nākamā gada U17 Pasaules kausu, bet bez turkiem Eiropai pienākas vēl piecas ceļazīmes. Tās jau ir ieguvušas pusfinālistes Itālija, Lietuva, Serbija un Slovēnija, bet pēdējo ceļazīmi cīņā par piekto vietu dalīs Latvija un Francija, kas šodien ar 95:69 sasita Spāniju. Ja Latvija būtu zaudējusi Turcijai, Francija jau būtu tikusi pie ceļazīmes.
Turcijas U16 izlase – Latvijas U16 izlase 80:88 (16:29, 24:20, 28:17, 12:22).
Latvija: Ķesteris 16 (8ab, 6kļ, 2bm), Jahovičs 16, Jeromanovs 12 (5rp), Vilcāns 11, Steckis 10 (10ab), Beruē 10 (7ab), Fībigs 6, Pogiņš 4, Bērziņš 2, Hlebovickis 1.