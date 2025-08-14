Latvijas U16 izlase sasniedz ceturtdaļfinālu, ogrēnieši Hlebovickis un Vilcāns rezultatīvi

Latvijas izlasē pieci basketbolisti iemeta vairāk par desmit punktiem, bet par rezultatīvāko kļuva Markuss Ķesteris, kura kontā 19 punkti. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas.
Ar 12 punktiem piebalsoja Emīls Steckis un Kristofers Fībigs, bet 11 punktus iemeta Luka Hlebovickis un Bendžamins Beruē, kuram arī sešas atlēkušās bumbas.
Latvija 100 punktus iemeta pirmo reizi turnīrā. Līdz šim labākais rādītājs bija 92 punkti apakšgrupas noslēdzošajā mačā pret rumāņiem.
Latvieši dominēja zem groziem – atlēkušajās bumbās 58:28, savukārt atlēkušajās bumbās uzbrukumā 19:9.
Tāpat jāatzīmē tālmetienu precizitāte – 50% jeb 13/26. Pa diviem trejačiem trāpīja Ķesteris, Hlebovickis un Fībigs.
Gruzijas basketbolisti līdzi turēja tikai spēles pirmajās minūtēs, komandām vairākas reizes apmainoties ar vadības grožiem. Sekoja Latvijas desmit punktu izrāviens (20:12), un mājinieki salūza.
Latvijas izlase puslaika pārtraukumā devās ar 14 punktu pārsvaru, trešās ceturtdaļas beigās handikaps pieauga līdz +26, bet spēles noslēgumā tas sasniedza 52 punktus.
Latvieši ceturtdaļfinālā spēkosies pret Slovēnijas un Izraēlas dueļa uzvarētāju. Ceturtdaļfināls notiks trešdienas vakarā.
Grupu turnīru Latvija pabeidza ar bilanci 3-0 un +37 punktu ailē, kamēr Gruzijas piedzīvoja trīs bezcerīgus zaudējumus pēc kārtas – mazākā starpība bija -20 pret Vāciju.
Latvija – Gruzija 106:54 (24:18, 23:17, 26:14, 33:7)
Latvija: Ķesteris 19 (5ab), Steckis 12 (5ab), Fībigs 12 (5ab), Beruē 11 (6ab), Hlebovickis 11, Pogiņš 9 (8ab), Vilcāns 7 (5ab), Jeromanovs 7 (6rp), Krastiņš 6 (5ab), Latiševs 5, Jahovičs 5, Bērziņš 2 (5ab)