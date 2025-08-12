Latvijas U16 izlase uzvar rumāņus, ogrēnieši Vilcāns un Hlebovickis rezultatīvākie

Latvijas izlases rindās ar 17 punktiem rezultatīvākais bija Gustavs Vilcāns, bet Markuss Ķesteris un Luka Hlebovickis pievienoja pa 12 punktiem.
Spēles ievadā neliels pārsvars bija Rumānijas basketbolistiem, bet ceturtdaļas vidū latvieši veica 12-0 izrāvienu. Pirmajā ceturksnī latvieši vadību tā arī neatdeva.
Otrās ceturtdaļas vidū savu 10-0 izrāvienu veica arī rumāņi, pārņemot vadību. Pirmajā puslaikā Latvijas basketbolistiem kliboja soda metienu realizācija – trāpīti vien astoņi no 17 sodiņiem.
Latvijas izlases rindās pirmajā puslaikā zem groziem saimniekoja Bendžamins Jānis Beruē, kurš nepilnu deviņu minūšu laikā iekrāja 12 atlēkušās bumbas. Spēli Beruē noslēdza ar 14 bumbām zem groziem.
Uz trešo ceturtdaļu Latvijas basketbolisti iznāca ar apņēmību atgūt izsēto pārsvaru. To Latvijas basketbolistiem izdevās paveikt jau trešdaļas ievadā, kad precīzs bija Kristofers Fībigs. Spēles turpinājumā Latvijas jaunie basketbolisti pārsvaru uz rezultāta tablo tā arī neatdeva un triumfēja D apakšgrupā.
Latviešiem šajā cīņā izdevās uzvarēt, neskatoties uz lielāku kļūdu skaitu (18 pret 13), kā arī vāju precizitāti soda metienos – 13/26 (50%). Tiesa, ar labu precizitāti soda metienos lepoties nevarēja arī rumāņi – 11/22 (50%). Latvijas basketbolistiem pārsvars bija gan atlēkušajās bumbās (49-43), gan rezultatīvajās piespēlēs (20-14).
Astotdaļfinālā Latvijas U16 valstsvienība spēkosies ar vienaudžiem no Gruzijas. Šī spēle norisināsies 12. augustā.
Latvija – Rumānija 92:82
Latvija: Vilcāns 17, Hlebovickis 12, Ķesteris 12, Fībigs 10, Steckis 8, Latiševs 7, Beruē 6 (14ab), Bērziņš 5, Jeromanovs 4 (8rb),