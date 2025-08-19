Latvijas U16 meitenes uzvar Lielbritānijas izlasi, ogrēnietei Sirsniņai seši punkti

Ilzes Oses-Hlebovickas, Elvja Brokāna un Kaspara Mājenieka trenētā komanda piektdien minimāli zaudēja Slovēnijai (69:70), savukārt sestdien piekāpās desmitkārtējai Eiropas čempionei Spānijai – 48:65. Svētdien gaidīja cīņa par trešo vietu A grupā.
Pirms pēdējās spēles grupā latviešu un britu kadetēm bija trīs iespējamās pretinieces astotdaļfinālā. Uzvaras gadījumā jāspēlē pret Ungārijas un Somijas pāra labāko komandu, kamēr zaudētājām otrdien jātiekas ar B grupā trīs panākumus izcīnījušo Polijas izlasi.
Starta piecinieks
Latvija: Brokāne, Sirsniņa, Skrebele, Tikmere, Sondore.
Sindija Sondore guva pirmos desmit punktus Latvijas labā, tai skaitā astoņus pēc kārtas. Universālā uzbrucēja iemeta no groza apakšas labās un kreisās puses, pāri pretinieces rokām, bet vienīgais netrāpītais metiens no spēles rezultējās izprovocētā piezīmē – 8:0 un 10:5. Pirmā kolēģei ar pieciem punktiem piebalsoja Jeļizaveta Naidjonova. Turpinājumā to paveica vēl piecas meitenes, kamēr Sindija Sondore desmitminūtes izskaņā izcēlās ar 2+1 gājienu – 30:8.
Šarlote Skrebele otro ceturtdaļu sāka ar precīzu trīspunktu metienu, turpinot Latvijas izrāvienu. Tā gaitā “Trīs zvaigžņu” pārsvars pirmajā puslaikā uz brīdi sasniedza 33 punktu atzīmi, bet Jeļizaveta Naidjonova trāpīja visus metienus. Latvietes ieguva lielu pārsvaru soda laukumā un pabeidza uzbrukumus ar augstu metienu precizitāti, kamēr britu basketbolistēm sekmes bija pieticīgākas. Puslaikā plus trīsdesmit divi – 55:23.
Lielbritānijas uzbrukumu pamodināja Islandes kluba “Stjarnan” spēlētāja Aisija Gutormsdottira-Frosta un jau pirmajā puslaikā rezultatīvi spēlējošā Mojana Maleka. Duets spēja saasināt uzbrukumā, tiekot pie izprovocētām piezīmēm. Britu kadetes pietuvojās 25 punktu attālumā, tiesa, latvietes vēlāk atjaunoja 30 punktu pārsvaru. Sindija Sondore turpināja spēlēt uz groza apakšu, pirmie četri punkti spēlē Evelīnai Sirsniņai – 74:44.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā Latvijas metienu precizitāte joprojām turējās ap 60% atzīmi, pateicoties sekmīgajai spēlei uz groza apakšu. Metējām daudz palīdzēja Patrīcija Tikmere, kura izcīnīja bumbas aizsardzībā un izdalīja vairākas piespēles uzbrukumā. Pārsvars pirmo reizi pārsniedza 35 punktu atzīmi, tuvinot latvietes pirmajai uzvarai. Pirmdien brīvdiena, otrdien sāksies izslēgšanas spēles.
Eiropas U16 čempionāta A grupa, 17. augusts, Sala Sporturilor Mioveni
Lielbritānija – Latvija 52:97 (8:30, 15:25, 21:19, 8:23)
Lielbritānija: Guttormsdottir-Frost 17 (2p 4/9, 1p 9/14), Malek 14, Rugette 5, Campbell 4, Rogers 4, Larder-Lee 2, Stupart 2, Cornford 2, Boniface 2, Scruton, Okoli, Hancock. Treneris Donald Macdonald.
Latvija: Sondore 25 (2p 10/15, 1p 5/5; 7ab, 23:57 minūtes, eff 25), Naidjonova 19 (2p 5/7, 3p 3/6; +35, 21:45, eff 22), Pētersone 10 (2p 3/5, 3p 1/1, 1p 1/2; 5ab), Tikmere 8 (11ab, 5rp, eff 20), Skrebele 7, Krūmiņa 6, Sirsniņa 6, Brokāne 6, Joma 4, Arāja 4, Balode 2, Priedīte (4ab, 3rp). Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.
Tiesneši: Amalia Marchis (Rumānija), Veronika Vavrova (Čehija), Vladimir Zanev (Bulgārija).
Komisārs Bruno Casinha.