Otrdien Ogres SC stadionā sākās Latvijas U16 vecuma grupas zēnu un meiteņu 2026. gada čempionāts vieglatlētikā. Pirmajā dienā tika noskaidroti čempioni un medaļu laureāti 20 disciplīnās. Latvijas čempionāta pirmajā dienā tika uzstādīts arī jauns Latvijas zēnu rekords kārtslēkšanā. Tā autors ir nepilnus 15 gadu jaunais SS “Arkādija” trenera Mareka Ārenta audzēknis Varis Jumis Lange.
Arī otrā sacensību diena bija neparasti bagāta jauniem rekordiem un sezonā labākajiem rezultātiem. Latvijas vieglatlētikas jaunā paaudze – 14 un 15 gadus veci puiši un meitenes – trešdien laboja divus savas vecuma grupas nacionālos rekordus. Viens no tiem – 200 m puišiem (Normunds Buivids 1983. gadā – 22,6 sek.) nebija labots 43 gadus un pastāvēja vēl kā fiksēts ar rokas hronometrāžu. Jaunais rekords ir 22,64 sek., un to sasniedza Saldus treneres Signes Birkenbergas audzēknis Matiass Duburs. Otrdien Matiass ar jaunu personīgo rekordu uzvarēja 400 m skrējienā un trešdien savam rekordam un otrajai zelta medaļai pievienoja arī vēl trešo, jo palīdzēja Saldus novada sporta skolas kvartetam uzvarēt mazajā zviedru stafetē.
Otru rekordu laboja Agnese Bērziņa (Limbaži) diska mešanā, kura tagad trenējas pie Māra Urtāna. To, ko Agnese nepaveica otrdien (tikai 9 cm pietrūka līdz jaunam Latvijas meiteņu rekordam lodes grūšanā), to viņa izdarīja trešdien – aizmetot 750 g smago disku par 8 cm tālāk (47,08 m), ne kā to pērn iespēja Sanita Skrimble.
Neparasti bagāts ir arī sezonā labāko rezultātu klāsts – 18 otrās dienas disciplīnas, divi jauni rekordi un vēl 11 jaunie čempioni sasniedza sezonā labākos rezultātus savās disciplīnās (Lat SB U16).
Jau 7. jūlijā Valmierā Latvijas labākos U16 vecuma grupas vieglatlētus gaida sezonas svarīgākais pārbaudījums – XVII Baltijas čempionāts U16 vecuma grupā. Līdzšinējie trīs gadi bijuši ļoti veiksmīgi mūsu vieglatlētikas jaunākajai paaudzei – visas trīs reizes pārliecinošas uzvaras pār igauņiem (2023. g. – 276 p. : 266 p.; 2024. g. – 284 p. : 249 p. un pērn – 280 p. : 238 p.).
Visvairāk medaļu – sešpadsmit – izcīnīja RSS “Arkādija” vieglatlēti. Deviņas medaļas valmieriešiem, bet astoņas Saldus vieglatlētu kontā.