Ilzes Oses-Hlebovickas, Mārča Pliena un Irinas Romaņenko trenētās meitenes finālturnīrā izcīnīja trīs uzvaras – pār Āfrikas vicečempioni Kotdivuāru, Pasaules kausa rīkotāju Čehiju un Dienvidamerikas labāko komandu Kolumbiju.
Izslēgšanas turnīrā latvietes visās spēlēs uzņēmās iniciatīvu, nopelnot panākumus divās no četrām cīņām. Gaidāms, ka Šarlote Skrebele un Evelīna Sirsniņa būs Pasaules kausa labāko punktu guvēju “Top 20”.
Starta piecinieks
Latvija: Sirsniņa, Čulkstēna, Skrebele, Tikmere, Priedīte
Spēles sākums aizkavējās par 10 minūtēm. Salīdzinoši agrais starts – vienos pēcpusdienā pēc vietējā, sešos no rīta pēc Kolumbijas laika – deva priekšroku latvietēm. Ievadā ielaistajiem diviem punktiem sekoja 17:0 izrāviens. Evelīna Sirsniņa iemeta divus, Šarlote Skrebele vienu tālmetienu. Latvija izprovocēja vairākas piezīmes, aktīvi papildinot punktu krājumu no līnijas. Abām komandām pirmajā desmitminūtē izdevās iemest tikai pa vienam divpunktu metienam, turklāt kolumbietes to paveica desmitajā minūtē – 18:4.
Nākamajā ceturtdaļā cīņa pamazām izlīdzinājās. Evelīnas Sirsniņas rezultatīvā spēle un trešais tālmetiens panāca lielāko pārsvaru – 25:6. Pēc tam kolumbietes “pamodās” un sāka daudz sekmīgāk spēlēt soda laukumā, kā arī sodīja pa kādai Latvijas kļūdai. Mariana Pasa un Sāra Muriljo piecēla kājās Kolumbijas uzbrukumu, apmēram piecās minūtēs ļaujot pietuvoties 12 punktu attālumā – 29:17. Puslaika izskaņā pretinieces pēc desmit neveiksmīgiem mēģinājumiem trāpīja pirmo trīspunktu metienu – 34:22.
Kolumbietes guva pirmos piecus punktus otrajā puslaikā, kamēr viņas atvēsināja Šarlotes Skrebeles otrais tālmetiens – 37:27. Turpinājumā latviešu pārsvars svārstījās 6-10 punktu robežās. Kolumbija mēģināja pārņemt iniciatīvu, taču liela izrāviena nebija. Latvija allaž atjaunoja “status quo” (iepriekš bijušo stāvokli), saglabājot vismaz divu metienu pārsvaru. Pusstundas izskaņa nebija no labākajām, tiesa, pretinieces neizmantoja iespēju sadeldēt starpību līdz pieciem punktiem – 43:36.
Spēlē, kurā trijām no četrām Latvijas labākajām punktu guvējām – Jeļizaveta Naidjonova, Patrīcija Tikmere un Šarlote Skrebele pirmajās 30 minūtēs trāpīja 3 no 23 metieniem – liela nozīme bija cīņai par atlēkušajām bumbām. Latvietes tajā bija pārākas – pašas tika pie otrajām iespējām un “neapdāvināja” pretinieces. Metējām jāturpina mest – Šarlote Skrebele 33. minūtē iemeta svarīgu frontālo tālmetienu. Līderes nevarēja visu laiku būt laukumā, jo Evelīnai Sirsniņai bija četras piezīmes. Pirms pēdējām piecām minūtēm plus seši – 50:44.
Trīsdesmit sestajā minūtē Šarlote Skrebele soda laukumā “atrada” Adeli Priedīti, pēdējai gūstot vērtīgus punktus. Carnikaviete labi nospēlēja nākamajā aizsardzībā, iesākot uzbrukumu, kurš beidzās ar Patrīcijas Tikmeres diviem punktiem – 54:44. “Trīs zvaigžņu” atjaunotais desmit punktu pārsvars lika kolumbietēm steigties un kļūdīties. Patrīcijai Tikmerei vēl četri punkti pēc kārtas, Latvijai trešā uzvara Pasaules kausā.
Pasaules U17 kausa spēle par vienpadsmito vietu, 19. jūlijs, Starez Arena Vodova 2
Latvija – Kolumbija 60:46 (18:4, 16:18, 9:14, 17:10)
Latvija: Sirsniņa 17 (2p 4/12, 3p 3/8; 5ab, eff 13), Tikmere 16 (2p 5/14, 1p 6/9), Skrebele 9 (3p 3/8; 5rp), Arsentjeva 5 (5ab, eff 10), Priedīte 4, Lagunoviča 4 (7ab), Naidjonova 2, Šakalova 2, Ivanova 1, Brokāne (5ab), Čulkstēna (6ab), Ķikuste. Trenere Ilze Ose-Hlebovicka.
Kolumbija: Bertel 12, Restrepo 8 (7ab), Escorcia 8, Paz 7 (7ab), Murillo 6 (8ab), Hurtado 3, Mendez 2, Serna, Pedroza, Millan; Superlano, Florez Perez. Treneris Ricardo Pinzon.
Tiesneši: Viola Gyorgyi (Norvēģija), Chuen Wing Leong (Singapūra), Alexey Stepanenko (Kazahstāna).
Komisārs: Heba el Hadidy (Ēģipte).
Galvenā trenere: Ilze Ose-Hlebovicka.
Treneri: Mārcis Pliens (RSU), Irina Romaņenko (Daugavpils).
Vingruma treneris: Ivars Ikstens.
Fizioterapeite: Ance Zariņa.