"Ogrei" marta mēnesis nebūt nav bijis veiksmīgs, kas nav ļāvis apsteigt "Ventspili" cīņā par otro vietu turnīra tabulā un brīvu Latvijas Basketbola līgas izslēgšanas spēļu pirmo kārtu. Viens no šiem zaudējumiem bija tieši pret "Latvijas Universitāti", kas spēja gūt panākumu ar 70:66. "Ogre" ar uzvaru pār LU vēl varēja cerēt uz otro vietu, gaidot "Ventspils" neveiksmi spēlē pret Valmieras komandu, bet citā gadījumā regulārā sezona tiktu noslēgta trešajā vietā, kas arī LBL izslēgšanas spēlēs liktu tikties ar LU.
Spēles pirmajā pusē ogrēnieši laukumā izskatījās gana pārliecinoši, lai izcīnītu vajadzīgo uzvaru, bet pēc lielā pārtraukuma sākās pamatīgas problēmas ar punktu gūšanu, kas mājiniekiem ļāva ne vien atspēlēties, bet arī pārņemt vadību. "Ogre" otrajā puslaikā guva vien 23 punktus. Mača liktenis izšķīrās spēles pēdējās minūtēs, kurās LU nodrošināja tikšanos ar "Ogri" LBL izslēgšanas spēlēs, tiekot pie otrās uzvaras pret šo komandu, kā arī saglabāt pārliecību, ka var uzvarēt jebkuru pretinieku. Ar 17 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām panākumu kaldināja Anrijs Miška, bet "Ogres" rindās attiecīgi 18, 17 un 15 punkti Rihardam Kuksikam, Andre Vokeram un Rihardam Zēbergam.
Spēli komandas sāka ar pāris kļūdām un neprecīziem metieniem, bet spēles rezultātu ar triecienu grozā no augšas atklāja Anrijs Miška. Pirmajās četrās minūtēs LU izvirzījās vadībā ar 9:5, bet ogrēniešiem vajadzēja vien pusotru, lai atjaunotu līdzsvaru uz tablo. Viesi veica astoņu punktu izrāvienu, ko pārtrauca Miška. Pirmās ceturtdaļas noslēdzošās trīs minūtes aizritēja "Ogres" zīmē, Kuksikam dodot vairāk nekā 10 punktu pārsvaru. Pēc 10 spēlētām minūtēm viesi bija vadībā ar 21:12.
Otrajā ceturtdaļā lielāko pretsparu "Ogrei" deva Miška, bet viesu rindās rezultatīvi spēlēja Kuksiks. Tādējādi "Ogre" turējās drošā vadībā (28:18). Ik pa laikam LU centās ar zonas presingu pārsteigt pretiniekus, bet ogrēnieši tika ar to galā. Aktīvs uzbrukumā un aizsardzībā bija Vokers, kurš palielināja rezultāta starpību līdz 15 punktiem (37:22). Labākais nogrieznis visā pirmajā puslaikā LU padevās ceturtdaļas devītajā minūtē, kurā mājinieki pamanījās gūt septiņus punktus. Tādējādi pirmais puslaiks noslēdzās ar rezultātu 41:31 "Ogres" labā.
Trešās ceturtdaļas sākumā komandas trāpīja pa tālmetienam, bet kopumā spēle uzbrukumā nevedās. Tad savstarpējo dueli laukumā uzrīkoja Rihards Zēbergs un Reinis Avotiņš, apmainoties ar vairākiem rezultatīviem uzbrukumiem. Ceturtdaļas otrajā pusē LU basketbolisti realizēja trīs tālmetienus, sadeldējot deficītu līdz sešiem punktiem (48:54). Zēbergs ar precīziem soda metieniem pārtrauca LU izrāvienu, neļaujot tikt pie iespējas panākt izlīdzinājumu trešajā ceturtdaļā. Pirms spēles izšķirošā nogriežņa "Ogre" bija vadībā ar 56:54.
Ceturtās ceturtdaļas pirmajās minūtēs "Ogres" problēmas uzbrukumā turpinājās, kas LU ļāva pārņemt vadību (58:56). Vokers viesiem pirmo punktus guva vien pēc teju trīs ar pusi spēlētām minūtēm, bet atkal sākās tukšais periods. LU to nedaudz spēja izmantot, trīs minūtes līdz mača beigām esot vadībā ar 63:58. LU basketbolisti enerģiski darbojās aizsardzībā, bet tāpat svarīgu tālmetienu realizēja Zēbergs. Pēc neilga brīža ar to pašu atbildēja Žunda, ieliekot pamatus uzvarai (68:61). Līdz pēdējai minūtei LU pārsvars jau bija astoņi punkti, ko viesiem nebija lemts atspēlēt. Tādējādi mājinieki svinēja uzvaru ar rezultātu 73:64.