Uzvarētājiem ar 18 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Anrijs Miška, 13 punktus guva Kārlis Žunda, 12 punkti bija Reinim Avotiņam, bet desmit punktus pievienoja Edvards Mežulis.
"Ogrei" 14 punktus guva Andrē Volkers, bet desmit punkti bija Riharda Zēberga kontā.
Ogrēnieši spēlēja bez viena no saviem līderiem Kristapa Dārgā.
Sērijas pirmajā mačā "Ogre" mājās pieveica LU ar 60:44
Šī pāra uzvarētāji pusfinālā tiksies ar "Ventspili".
Latvijas-Igaunijas apvienotajā čempionātā abas komandas šosezon savā starpā aizvadīja piecas spēles, no kurām trijās uzvaru svinēja "Ogres" basketbolisti. Ogrēnieši uzvaras svinēja ar rezultātu 78:67, 83:58, un 69:60, bet studenti uzvarēja ar 70:66 un 73:64.
Apvienotajā līgā bronzas medaļu ieguvējai "Ogres" vienībai līderi ar vidēji mačā gūtiem 15,7 un 13,9 punktiem bija attiecīgi Andrē Volkers un Rihards Kuksiks. LU rindās viens no līderiem šajā rādītājā ar vidēji 13,2 gūtiem punktiem bija Anrijs Miška.
Jau ziņots, ka piektdien "Liepāja" otrajā ceturtdaļfināla spēlē ar 80:73 viesos uzvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu, sērijā izvirzoties vadībā ar 2-0. Šī pāra uzvarētāja pusfinālā tiksies ar apvienotā čempionāta pamatturnīra uzvarētāju un sudraba godalgu ieguvēju "VEF Rīga".
Ceturtdaļfināla, pusfināla un mačā par trešo vietu spēles notiks līdz vienas komandas trim uzvarām, bet finālā - līdz četriem panākumiem.