Pirmajā ceturtdaļā, kas gandrīz līdz tās beigām pagāja līdzīgā cīņā, tikai pašās beigās mājiniekiem iegūstot lielāku pārsvaru, arī viesi trīsreiz pabija vadībā, lielāko pārsvaru (17:14) sasniegdami sestajā minūtē pēc pieciem precīziem soda metieniem pēc kārtas.
Tomēr atlikušajā laikā situācijas laukumā noteicēja bija "Ogre", kas uzvarēja ar 82:65.
Mājinieku labā Rihards Zēbergs sakrāja 22 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un sešas izprovocētas piezīmes. Pa 12 punktiem guva Renārs Magone un Jānis Antrops, 11 punktus guva Prentiss Niksons, Rinalds Sirsniņš izcēlās ar astoņiem punktiem un rezultatīvām piespēlēm, sešām atlēkušajām bumbām un kļūdām, bet Kristaps Dārgais sešiem punktiem pievienoja desmit atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas.
Viesu rindās Zigmārs Raimo sakrāja 15 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un pa piecām rezultatīvām piespēlēm un pārķertām bumbām. Renārs Birkāns guva 12 punktus, Kārlis Šiliņš - 11 punktus, bet Oskars Hlebovickis desmit punktiem pievienoja piecas atlēkušās bumbas.
Ceturtdaļfināla sērijas rit līdz vienas komandas trīs uzvarām. Ogrēnieši un liepājnieki cīnās par tiesībām pusfinālā tikties ar "Ventspili".
Sērijas otrā spēle notiks sestdien Liepājā, bet trešdienā komandas atgriezīsies Ogrē. Ja būs nepieciešama ceturtā spēle, tā pēc nedēļas notiks Liepājā, bet piektā mača norise plānota 23.aprīlī Ogrē.
Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pamatturnīrā abas vienības, tiekoties aci pret aci, uzvarēja savā laukumā, liepājnieki ar 94:83 un ogrēnieši ar 90:76.
Apvienotajā čempionātā "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Savukārt "Liepājai" visu sezonu bija nestabils sniegums un daudz zaudējumi ar nelielu punktu starpību.
"Ogre" Latvijas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs ceturto reizi pēc kārtas. Līdz šim visas trīs reizes izdevies uzvarēt - Valgas/Valkas un Valmieras komandas ar 3-0 un "Latvijas Universitāti" pērn ar 3-1.
Liepājas basketbolistiem ir vislielākā pieredze ceturtdaļfinālos - šī būs jau 20.sērija. Iepriekš uzvarēt izdevies astoņos gadījumos - arī pērn valmieriešus (3-2).
Otrā ceturtdaļfināla sērijā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vadībā 1-0 pret "Latvijas Universitāti". Šī pāra uzvarētāja pusfinālā tiksies ar "VEF Rīga" basketbolistiem.
Latvijas - Igaunijas līga noslēdzās svētdien, kad "Arēnā Rīga" par čempioni tika kronēta "VEF Rīga".
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".