Maču labāk uzsāka viesi, kuri pēc Valtera Brieža trīspunktnieka piektajā minūtē panāca 14:4, pirmajā ceturtdaļā mājiniekus vadībā nelaižot.
Pēc līdzīga otrās ceturtdaļas sākuma mājinieki izvirzījās vadībā, trešajā ceturtdaļā tuvojoties 20 punktu pārsvaram, bet pēdējā ceturtdaļā to arī pārsniedzot.
Rezultatīvākais "Ogres" komandā ar 14 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Rodrigo Būmeisters. Par punktu mazāk guva Andrē Volkers, par diviem - Rihards Kuksiks, bet pa desmit punktiem sakrāja Jānis Pozņaks un Jānis Antrops.
LU rindās 16 punktus guva Kārlis Žunda, desmit - Edvards Mežulis.
Sērijas pirmajā mačā "Ogre" mājās pieveica LU ar 60:44, bet otrajā studenti savā laukumā bija pārāki ar 82:70.
Uzvarētājiem ar 18 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Anrijs Miška, 13 punktus guva Kārlis Žunda, 12 punkti bija Reinim Avotiņam, bet desmit punktus pievienoja Edvards Mežulis. "Ogrei" 14 punktus guva Andrē Volkers, bet desmit punkti bija Riharda Zēberga kontā.
Pirmajā spēlē "Ogres" klubā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Volkers, bet LU rindās 13 punkti Žundam.
Ceturtā sērijas spēle paredzēta ceturtdien Rīgā.Šī pāra uzvarētāji pusfinālā tiksies ar "Ventspili".
Latvijas-Igaunijas apvienotajā čempionātā abas komandas šosezon savā starpā aizvadīja piecas spēles, no kurām trijās uzvaru svinēja "Ogres" basketbolisti. Ogrēnieši uzvaras svinēja ar rezultātu 78:67, 83:58, un 69:60, bet studenti uzvarēja ar 70:66 un 73:64.
Apvienotajā līgā bronzas medaļu ieguvējai "Ogres" vienībai līderi ar vidēji mačā gūtiem 15,7 un 13,9 punktiem bija attiecīgi Andrē Volkers un Rihards Kuksiks. LU rindās viens no līderiem šajā rādītājā ar vidēji 13,2 gūtiem punktiem bija Anrijs Miška.
Jau ziņots, ka pirmdien "Liepāja" mājās ar 77:85 zaudēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas sērijā līdz trim uzvarām ir iedzinējos ar 1-2. Šī pāra uzvarētāja pusfinālā tiksies ar apvienotā čempionāta pamatturnīra uzvarētāju un sudraba godalgu ieguvēju "VEF Rīga".
Ceturtdaļfināla, pusfināla un mačā par trešo vietu spēles notiek līdz vienas komandas trim uzvarām, bet finālā - līdz četriem panākumiem.
Spēles par trešo vietu paredzētas 9., 12., 15., 18. un 20.maijā, bet finālsērijas dueļi gaidāmi 8., 11., 14., 17., 19., 21. un 23.maijā.