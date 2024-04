LBL pusfināla sērijā "Ventspils" pārspēj "Ogri"

Pirmajā puslaikā ventspilnieki rādīja krietni kvalitatīvāku sniegumu nekā sērijas pirmajā spēlē Ventspilī, viesu apņēmībai laukumā atspoguļojoties uz rezultāta tablo. "Ventspils" otrajā ceturtdaļā veica 11 punktu izrāvienu, pārsvaru palielinot no diviem līdz 13 punktiem (42:29). Puslaika izskaņā ventspilnieku rīcībā jau 17 punktu pārsvars (53:36).





Cīņas pirmajā cēlienā visus trīs veiktos tālmetienus trāpīja puertorikānis Ivans Gandija-Rosa. Produktīvu sniegumu parādīja laukumā no rezerves nākušais Matīss Kulačkovskis, kurš puslaika beigu daļā izcēlās ar efektīgu put-back triecienu grozā no augšas, kā arī bumbu trieca grozā vēl dažas reizes. 25 gadus vecais basketbolists pirmajā puslaikā sakrāja desmit punktus un septiņas atlēkušās bumbas.





Ar desmit gūtajiem punktiem kontā 15 minūšu pārtraukumā devās arī Emanuels Vembi un Linards Jaunzems. "Ogres" rindās produktīvākais bija komandas kapteinis Kristaps Dārgais, kurš pirmajā puslaikā iemeta 16 punktus.





Otrajā puslaikā ogrēnieši vairākkārt pietuvojās 14 punktu attālumā, kā arī divreiz 13 punktu un reizi - 11 punktu (70:81) atstatumā, nespējot nopietni apdraudēt "Ventspils" pārsvaru.





Uzvarētāju labā 19 punktus (9/16 metienos no spēles, 1/4 soda metienos) guva Jaunzems. ASV basketbolists Vembi "Ventspils" komandas kopējam labumam pievienoja 18 punktus (8/10 metienos no spēles, 2/6 soda metienos), kā arī savāca astoņas atlēkušās bumbas. 14 punkti (5/10 metienos no spēles) un septiņas rezultatīvas piespēles Gandija-Rosas kontā. Double-double (10+10) sakrāja Kulačkovskis.





"Ogres" rindās pa 16 punktiem iemeta amerikānis Viljams Taltons un Dārgais, kurš arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas.

Sērijas trešā cīņa otrdien pulksten 19.00 norisināsies Ventspilī.