Olmens septiņās spēlēs vidēji mačā guva 15,3 punktus un partneriem izdalīja 4,3 rezultatīvas piespēles, kā arī izcīnīja trīs bumbas zem groziem.
Kaizers guva vidēji 12,1 punktu spēlē, izcīnīja 7,1 atlēkušo bumbu, bloķēja 1,6 metienus un nopelnīja lielāko efektivitātes komandu čempionu rindās 17,4.
Kofijs astoņās cīņās sakrāja 14,6 punktus, 7,6 atlēkušās bumbas, 1,4 pārtvertas bumbas, kā arī labāko efektivitātes koeficientu komandā 16,9.
Dārgais laukumā varēja doties tikai trijās cīņās, taču tajās vidēji mačā sakrāja 13 punktus, 6,7 atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un efektivitātes koeficientu 29,7.
Visbeidzot Geks deviņos mačos guva vidēji 11,3 punktus spēlē, izcīnīja 3,6 bumbas zem groziem un 4,4 reizes rezultatīvi piespēlēja.
Jau ziņots, ka "VEF Rīga" basketbola komanda pirmdien nodrošināja savu astoto Latvijas čempiontitulu, finālā pārspējot "Ventspili", bet Covid-19 ierobežojumu dēļ LBS valde nolēma neturpināt LBL sēriju par trešo vietu. Čempionāta noslēguma tabulā "Ogre" un "Liepāja" komandām piešķirta dalīta trešā vieta, bronzas medaļas netiks pasniegtas.
Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Kails Olmens.