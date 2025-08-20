Leģendārie Meņģeles sporta svētki turpinās leģendāri

Sports arī ir kultūrvēstures daļa
Nu nevar bez romantiska sentimenta. Vairākkārt nācies izjust dziļi, ka Meņģeles tauta ir lepna un savdabīga: visos laikos viņai ir sava valsts – Meņģele. Arī drūmajos okupācijas gados, vēlāk un šodien. Apbrīnojamus, sirdi pacilājošus vēstures liecinājumus atstājis šo sporta svētku dibinātājs meņģelietis, skolotājs, skolas direktors Jānis Lauks. Meņģele iziet un iziet tautās, pasaulē. Ogrē tagad ir Kārļa Kvanta iela. Kārļa dēls Dzintars, kuram jau 93 gadi, šeit OVV stāstījis: «Bijušais Meņģeles skolas direktors Jānis Lauks Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijai 1997. gadā liecinājis: «Pēc Vidzemes otrreizējās (krievu) okupācijas 1944. gada septembrī devos uz Vecogres (tagad Mazozolu) pagasta «Kāģēnu» mājām. Turpat netālajās «Jaunrozēs» no apcietinājuma draudiem slēpās bijušais aizsargs Kārlis Kvants. Drīz pie mums ieradās Vidzemes vidienes Ērgļu apkaimes nacionālo partizānu organizētājs Kārlis Plaudis. Ar viņa organizatorisko un iedvesmojošo palīdzību izveidojās aktīva pretošanās grupa, par kuras komandieri kļuva patriotiski noskaņotais bijušais aizsargs Kārlis Kvants (Dzintara Kvanta tēvs – A. U.).»» Tepat vien mūsu valsts likteņupes plūst, un patriotiskie dzelzs vīri zināja, kurā pusē viņiem būt. Arī skolotājs Jānis Lauks. Sarmīte Poikāne vēl nesen laida klajā savu kārtējo grāmatu «Ērkšķrozēm kaisīts ceļš» par Dzintaru Kvantu.
Šodien skaistie un tradicionālie sporta svētki. Daudziem, arī man savas sirsnīgas un arī drusku smeldzošas atmiņas. Kopš pagājušā gadu simteņa septiņdesmitajiem gadiem bieži esmu bijis šo svētku sportotājs un balles muzikants. Ar ko tikai meņģelieši savulaik nodarbojušies, bet, šķiet, nacionālie sporta veidi bijuši volejbols, futbols, vieglatlētika, arī riteņbraukšana. Nevar nepieminēt, ka Meņģeles leģendārajos sporta svētkos volejbolu spēlējuši gan rajona, gan republikas mēroga šīs bumbas labākie meistari: Guntis Ozoliņš, Juris Grantiņš, Ilmārs Naglis, Jānis Pamiljans, Miervaldis Līcītis, Aivars Dambītis, Arvīds Zirnis, Nikolajs Čerņenko, Jānis Vocišs, Gunārs Krūmiņš, Alberts Paeglītis… Vieglatlētikā kopā startējām ar starptautiskās klases sporta meistaru Georgu Gutpelcu.
Daži no nosauktajiem jau debesu bezgalībā, bet stārķi stabu galos un virs tautas nama jumta uzmanīgi vēro notiekošo, ik pa brīdim izlaižot pikējošus līkumus virs sporta laukumiem ar viņiem vien zināmiem sveicieniem spārnu vēdās. Atmiņas, bet tās silda vien tad, ja vieno arī tagadnes siltums. Nebiju pamanījis, ka meņģeliešu dabā ir godāt ne vien kultūru, sportu, vēsturi, bet arī smalki, jūtīgi izturēties pret dabu. Viņiem ir savas «viensētas» stārķiem stabu galos, pat tautas nama jumta korē vesela svēteļu ģimene, kuras atvases, mezdamas zīmīgas spārnu cilpas, sveicināja daudzos sportotājus. Svēteļu pāriem gana tēlaini, asprātīgi apzīmējumi: Laimiņa un Laimiņš, Klāra un Klārks, Meņģelīte un Meņģelis, Līga un Jānis, Gudrīte un Profesors, Eira un Lats…
Sacensību programmas plašumos
Bijām klāt ļoti laicīgi, jo makšķernieki jau pulcējušies 6:30, bet tieši septiņos dots signāls kopīgajam iemetienam. Teiksiet, nu kāda gan meistarība tur vajadzīga: iemet savu «pīcku» un gaidi lielo lomu… Tādu valodu lietot rūdītu copmaņu klātbūtnē nebūtu ieteicams, tālab esmu kluss kā pelīte. Pēc sacensību beigu signāla tiek rūpīgi nosvērti lomi, kuros arī sīkākajai zivtiņai savs svars. Tiesneša lomā nosvērtais, izglītotais un inteliģentais senais dienesta biedrs Zemessardzes veterāns Aivars Bramanis. Viņš ziņo strikti un bezkaislīgi. Rezultāti ātri vien tiek nogādāti uz «Zilo simfoniju» (tā sauc sacensību informatīvo mājiņu), no turienes ziņnese katra sporta veida rezultātus ar vietu sadalījumu nogādā pagastmājā, kur precīzā un gādīgā Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja aizpilda gaumīgos diplomus, kas ceļo atpakaļ uz «Zilo simfoniju». Bet tur? Tur iekārtots goda pjedestāls, kam fonā spilgtās krāsā laistās vesels mākslas darbs. Sporta svētku galvenā organizētāja, gatavotāja un galvenā tiesnese Olita Rudzīte dzidrā balsī pa mikrofonu noziņo goda pjedestāla cienīgos laureātus.
Makšķerēšanas sportā jauniešiem pirmajā vietā Olivers Mazalo. Individuāli tautas klasē: pirmajā vietā Sandis Sorokins, otrais Juris Pikuls, trešā Liene Strušeļe. Komandu konkurencē: pirmie «Bleķīši» (Auce Tēraude, Dinārs Tērauds, Dinija Tēraude), otrie «Ļundaks» (Nora Zeibote, Toms Ostrovskis, Stella Ostrovska), trešie «Valnītis» (Inese Pīlēģe, Beate Anna Pīlēģe, Oskars Pīlēģis). Kamēr pie Mēness ezera, ļaudis no paša mazākā līdz lielākajam jau pulcējas uz svētku atklāšanas parādi.
Cīņu karstumā, dedzībā un izturībā
Teikt, ka kupls dalībnieku pulks, neko vēl neizsaka: vēlāk noskaidrosies, ka ap 200 sportistu dažādos veidos, dažādās vecuma grupās. Jau labi ielāgots, ka meņģelieši ļoti ciena un skaita par savējo pagasta pārvaldes vadītāju Viju Kauliņu. Viņa arī uzrunā parādi vienkāršiem, sirsnīgiem, patiesiem vārdiem. Pievienojas arī Ogres novada sporta centra direktore, Ogres novada pašvaldības domes deputāte Dzirkstīte Žindiga, kas vēlāk tiesās arī diskgolfa sacensības. Dzirkstītes vārdi kodolīgi, pacilājoši: viņai aiz muguras ilgi sportošanas un sporta dzīves vadīšanas gadi… Pēc svētku galvenās tiesneses Olitas Rudzītes īsiem ievadvārdiem dalībnieki dodas uz savām sacensību vietām. Tā sakot, «kauliņi ir mesti».
Kaut kā jāmēģina pateikt, lai vārdi neizklausītos pēc glaimiem, bet tīšu prātu meklēt kādu skabargu arī neklājas. Mēģināšu runāt, ko domāju, domāt, ko runāju. Tas, ka laiki mainās, visiem skaidrs, tāpat skaidrs, ka tradicionālos sporta veidus papildina jaunas špāses un ēverģēlības, kas visiem patīk un izsauc vispārēju prieku. Bet man, vecajam sporta skolotājam, īpaši interesē tie veidi, kuri pašam bija pacietīgi un meistarīgi jāmāca. Pie tāllēkšanas sektora lietpratīgi un dedzīgi rosās Olitas māsa Rita: pat abām blakus stāvot, grūti izšķirt, kura ir kura, jo dvīņu māsas. Ja nezinātu, tad liktos, ka arī Rita ir pedagoģe. Viņa lieliski saprot, ka sīkumu šeit nav, tālab atkal un atkal bērniņiem atgādina lēcienu secību, parāda atspēriena dēlīti, uz kura mērīšanas līnija iekrāsota koša, lai pa gabalu redzama top. Pēc katra lēciena spilgto līniju Rita rūpīgi noslauka ar maigu birstīti. Aizkustina pašu mazāko centība: nevienam nenāk prātā pasmieties, ja viena lēciena vietā sanākuši divi... Kāds no malas pajoko, ka jāizmēra abi lēcieni un jāsasummē kopā…. Uz tādām muļķībām neviens neatsaucas.
Rezultāti atbilstoši spējām: godalgotās trīs vietas visiem laureātiem cienījamas. Tātad – tāllēkšanā 6–8 g. v. meitenes: 1. vietā Paula Buštarenko; 2. vietā Paula Papiņa; 3. vietā Justīne Šmite. 6–8 g. v. zēni: 1. v. Edgars Puļķis; 2. v. Krišjānis Mūrmanis; 3. v. Ritvars Lazdāns. 9–11 g. v. meitenes: 1. v. Vanesa Zariņa; 2. v. Greisa Poikāne; 3. v. Sofija Arāja. 9–11 g. v. zēni: 1. v. Bruno Niedra; 2. v. Mārtiņš Dalmatovs. 12–15 g. v. meitenes: 1. v. Elīza Blaua; 2. v. Katrīna Kārkliņa; 3. v. Daniela Keita Meldere. 12–15 g. v. zēni: 1. v. Ričs Stradiņš. 16–25 g. v. sievietes: 1. v. Monta Antanoviča; 2. v. Daniela Lamberte. 16–25 g. v. vīrieši: 1. v. Emīls Uldis Zaharāns; 2. v. Emīls Smilškalns; 3. v. Jēkabs Dripe. 26–35 g. v. sievietes: 1. v. Sigita Lazdāne; 2. v. Madara Miķelsone-Pobiaržana; 3. v. Daniela Zariņa. 26–35 g. v. vīrieši: 1. v. Armands Niedra; 2. v. Rolands Kļaviņš. 36 g. v. un vec. sievietes: 1. v. Guntra Turauska; 2. v. Zita Lapsa;. 3. v. Agnese Jankuna. 36 g. v. un vec. vīrieši: 1. v. Mairis Dzenis; 2. v. Jānis Zariņš; 3. v. Ainārs Cipruss.
Turpat blakām rūpīgi iekārtotais lodes grūšanas sektors. Rezultāti šajā veidā. 16–35 g. v. sievietes: 1. v. Madara Miķelsone-Pobiaržana; 2. v. Monta Antanoviča; 3. v. Evija Kramiņa. 16–35 g. v. vīrieši: 1. v. Emīls Smilškalns; 2. v. Daniels Millers; 3. v. Dāks Gustavs Garančs. 36 g. v. un vec. sievietes: 1. v. Zita Lapsa;. 2. v. Aija Maļecka; 3. v. Guntra Turauska.
36 g. v. un vec. vīrieši: 1. v. Guntis Turauskis; 2. v. Ainārs Cipruss; 3. v. Mareks Gžibovskis.
Tālāk 60 m skrējiens. 6–8 g. v. meitenes: 1. v. Paula Buštarenko; 2. v. Paula Papiņa; 3. v. Arianna Muceniece. 6–8 g. v. zēni: 1. v. Krišjānis Mūrmanis; 2. v. Edgars Puļķis; 3. v. Gustavs Geisters. 9–11 g. v. meitenes: 1. v. Sofija Arāja; 2. v. Greisa Poikāne; 3. v. Katrīna Gžibovska. 9–11 g. v. zēni: 1. v. Daniels Valainis; 2. v. Adrians Valainis; 3. v. Mārtiņš Dalmatovs.
12–15 g. v. meitenes: 1. v. Elīza Blaua; 2. v. Evija Kramiņa; 3. v. Daniela Keita Meldere. 12–15 g. v. zēni: 1. v. Kristers Urbanovičs; 2. v. Ričs Stradiņš; 3. v. Artūrs Šubrovskis. 100 m skrējiens. 16 g. v. un vec. sievietes: 1. v. Ingūna Liepiņa; 2. v. Sigita Lazdāne; 3. v. Līga Šmite. 16 g. v. un vec. vīrieši: 1. v. Jēkabs Dripe; 2. v. Dāks Gustavs Garančs; 3. v. Renārs Veinbergs.
Netradicionālais sports. Bet pirms tā mazie un drusciņ lielākie kā allaž no sirds izlēkājas pa piepūšamās pils velvēm un tornīšiem, bet pie tā jau visi rādās pieraduši. Bet, kad sāk savus aparātus, toverus un spaiņus cilāt putu balles meistari, ikvienam sevi cienošam zeperim ar pacietību cīnīties nenākas viegli. Nezinātāji iztēlojas no zinātāju stāstiem, bet vienam piekrīt visi: brīnumi būs! Kad palaiž vaļā putu mākoņus, tajos saskrien, ienirst visi. Atvaino, draugs, ja neesi redzējis, piedalījies, jutis, tad še ar vārdiem to aprakstīt nav iespējams. Smiekli, spiedzieni, līksmi kliedzieni un bezgala līksme! Citi neparastie sporta veidi jau finišējuši.
Un tā! Diskgolfs! Sievietes: 1. v. Nellija Reveliņa; 2. v. Līga Šmite; 3. v. Aija Maļecka. Vīrieši: 1. v. Andis Poikāns; 2. v. Renārs Grasis; 3. v. Aleksis Artis Krūmiņš. «Ar prieku»– 1. v. Ainārs Cipruss; 2. v. Māris Griņevičs;. 3. v. Oļa Smilškalne. «A pastaiga». Sievietes: 1. v. «Īstās un vienīgās (liktenīgās)» – Agnese Jankuna, Zita Lapsa, Guntra Turauska, Lāsma Cīrule, Nora Zeibote; 2. v. «Meiteņu spēks» – Maira Šmite, Māra Šmite, Undīne Millere, Agnese Cinīte, Liene Tēraude. Vīrieši: 1. v. «A-TEAM» – Ģirts Ostrovskis, Toms Ostrovskis, Nauris Briedis, Roberts Briedis, Kaspars Kaugro; 2. v. «Stiprie» – Emīls Uldis Zaharāns, Emīls Šmits, Daniels Millers, Jānis Strods, Egils Geisters; 3. v. «Bleķis» – Uldis Puļķis, Ingus Zetmanis, Māris Griņēvičs, Mairis Dzenis, Andris Renskulbergs. «Spēka vīrs»: 1. v. Daniells Pēteris Millers; 2. v. Ingus Zetmanis; 3. v. Emīls Uldis Zaharāns. Loka šaušana. 8–14. g. v. zēni: 1. v. Gustavs Čēbers; 2. v. Jānis Lazdāns; 3. v. Adrians Valainis. Sievietes 15 g. v. un vecākas: 1. v. Saiva Lazdāne; 2. v. Sigita Lazdāne; 3. v. Auce Tēraude. 15 g. v. un vecāki vīrieši: 1. v. Lauris Rogulis; 2. v. Nauris Briedis; 3. v. Mārtiņš Buštarenko. Šautriņas! 8–14 g. v. zēni un meitenes: 1. v. Juris Dombrovskis; 2. v. Laura Leķe; 3. v. Mārtiņš Dalmatovs. 15 g. v. un vec. sievietes: 1. v. Zita Lapsa; 2. v. Vineta Griņeviča; 3. v. Sandija Liepa. 15 g. v. un vec. vīrieši: 1. v. Roberts Gžibovskis; 2. v. Mairis Dzenis; 3. v. Mareks Gžibovskis.
Kārta dedzīgākajām, kaislīgākajām sporta spēlēm. Var teikt, ka nacionālais sporta veids – volejbols, kurā bija ne vien jāapliecina spēles meistarība, bet arī jācīnās ar nogurumu tādā garā spēļu maratonā. Pat galvenajam tiesnesim Modrim bija jātur smaga druka, bet viņš izskatījās mierīgs un apmierināts. Volejbols. Vīrieši: 1. v. «Cirpēji no Rīgas» – Dāks Gustavs Garančs, Jēkabs Dripe, Renārs Grasis, Jorens Stūris; 2. v. «Ludza» – Aigars Lācis, Guntis Lazdiņš, Gustavs Lazdiņš, Nauris Fridrihsons, Erlends Liepiņš; 3. v. «Melnie» – Emīls Smilškalns, Rolands Kļaviņš, Justs Liepiņš, Armands Niedra.
Vienādi karstas cīņas 3x3 basketbolā. 1. v. «Jugla» no Rīgas – Dāvis Šveiders, Gustavs Rešinskis, Kristiāns Brencis, Agris Mūzītis-Miezītis; 2. v. «Nīkulīši» – Mairis Dzenis, Rolands Kļaviņš, Emīls Smilškalns, Guntis Lazdiņš; 3. v. «Cirpēji» no Rīgas – Jēkabs Dripe, Jorens Stūre, Dāks Gustavs Garančs, Renārs Grasis.
Futbola laukums nevainojami nofrizēts, svaigas, taisnas un baltas līnijas, stūros karodziņi. Stadiona skrejceļi izravēti, nogrābti, līnijas kā pēc šņores. Olita pirms tam pastāstīja, ka iepriekšējā dienā rīkota talka, kuru nesmādējuši ap 30 talcinieku vecumā no septiņiem līdz septiņdesmit gadiem. Šīs kāju bumbas spēles dedzīgs un meistarīgs ilggadējais sporta skolotājs un entuziasts ir Arvīds Bogdāns. Bet šodien viņš ir spēles galvenais tiesnesis, par kura lietpratību liecina zināmais – ja svilpe neskan uzmācīgi, tad gan spēlētāji, gan tiesnesis savu lietu prot bez domstarpībām. Futbola rezultāti: 1. v. «DREAM TEAM» – Endijs Soldans, Renārs Veinbergs, Mareks Grāvītis, Emīls Smilškalns, Kristers Urbanovičs, Roberts Gžibovskis, Armands Niedra, Jēkabs Dripe; 2. v. «Pagalma puikas» – Roberts Bonda, Viesturs Bonda, Emīls Uldis Zaharāns, Daniels Pēteris Millers, Mārtiņš Zāle, Ivars Bērziņš, Mareks Beļinskis, Dāvis Greinis, Didzis Mednis, Dzintars Brīdaks; 3. v. «Bahmaņi» – Raivo Grecs, Artis Krūmiņš, Lauris Rogulis, Tomass Ķēberis, Renārs Vokoivičs, Rainers Grecs, Gustavs Ķēberis.
Skrējiens apkārt Mēness ezeram
Kad vecie un no jauna iepazītie draugi pulcējas skrējiena startam apkārt ezeram, piezogas apslēptas skumjas. Viss reiz beidzas, arī skaistajam, burvīgajam nenovēršami tuvojas gals… Jā, pēc skrējiena būs vēl dažas sacīkstes, būs balle, bet lielisko sporta svētku vairs nebūs. Starta šāviens un lielais skrējēju, nūjotāju pulks sāk ar varenu rāvienu, bet aiz tilta izretojas, līderi trauc pretī uzvarām, citi atpaliek, bet turpina cīņu ar sevi – nolemtie pāris kilometri jāpieveic par katru cenu. Finiša līnija pie tautas nama, tur Olita ar palīgiem fiksē skrējiena laikus un pieraksta numurus finišēšanas secībā. Un, re, ar krietnu atrāvienu distanci beidz absolūtais uzvarētājs un cits pēc cita pēdējos spēkus atdod īsti cīnītāji. Rezultāti. Līdz 6 g. v.: 1. v. Bille Jankuna; 2. v. Emma Briede; 3. v. Paula Katrīna Ozola. 7–9 g. v. meitenes: 1. v. Laura Leķe; 2. v. Paula Buštarenko; 3. v. Vanesa Zariņa. Zēni: 1. v. Dinārs Tērauds. 10–12 g. v. meitenes: 1. v. Emīlija Beāte Šmite; 2. v. Dārta Blaua; 3. v. Katrīna Gžibovska. Zēni: 1. v. Juris Dombrovskis; 2. v. Adrians Valainis; 3. v. Daniels Valainis. 13–15 g. v. meitenes: 1. v. Nellija Reveliņa. Vīrieši: 1. v. Renārs Grasis; 2. v. Dāks Gustavs Garančs; 3. v. Tomass Ķēberis. Sievietes 26–40 g. v.: 1. v. Agnese Jankuna; 2. v. Kristīne Tobiase; 3. v. Māra Šmite. Vīrieši: 1. v. Jānis Zariņš; 2. v. Armands Niedre; 3. v. Jānis Babahins. 41 g. v. un vec. sievietes: 1. v. Kristīne Urbanoviča; 2. v. Liene Tēraude; 3. v. Inese Pīlēģe. Vīrieši: 1. v. Mairis Dzenis; 2. v. Kaspars Kurmēns; 3. v. Ģirts Ostrovskis. Nūjošana. 36 g. v. un vec. sievietes: 1. v. Lāsma Cīrule; 2. v. Skaidrīte Tobiase; 3. v. Ilze Jankuna.
Paldies visiem!
Tādos lieliski organizētos svētkos ir redzamie un neredzamie censoņi: tiesneši, palīgi, sekretāri, diplomu noformētāji, laukumu iekārtotāji, inventāra izvietotāji… Lai šoreiz nosaucam visus: Olita Rudzīte, Laura Mūrmane, Renārs Rainers Biezbārdis, Lauma Mūrmane, Māra Leimane, Rita Rudzīte, Velga Zeibote, Andris Babahins, Vija Kauliņa, Lolita Turauska, Edīte Osokina, Ilze Jankuna, Gatis Jankuns, Didzis Derkins, Santa Derkina, Aivars Bramanis, Laura Bramane, Oļa Smilškalne, Vēsma Strelča, Modris Liepiņlauskis, Ginta Liepiņlauska, Alise Pētersone, Toms Ābelis, Artūrs Šubrovskis, Arvīds Bogdāns, Gatis Avišāns, Dzirkstīte Žindiga, Madara Miķelsone-Pobiaržana.
Pats biju ļoti aizkustināts, bet sportistu vārdā trāpīgāk par Rolandu Kļaviņu, Madlienas sporta dzīves vadītāju, stipras gribas cilvēku, vienkārši draudzīgu vīru, diez vai var un vajag pateikt: «Meņģeles sporta svētki – prieks atkal izjust īsto lauku sporta svētku burvību! Bet jāatzīst… sapratu, ka vairs nav tie 18 gadi… Pēc strītbola (2. vieta) un tāllēkšanas (2. vieta) vēl bija jāspēlē volejbols – mans galvenais fokuss. Fiziski bija pamatīgi grūti – krampji, bezspēks, bet cīnījāmies līdz galam un izcīnījām 3. vietu! Milzīgs paldies Meņģelei un organizatoriem – bija tiešām super!»