Latvijas Handbola federācija (LHF) ceturtdien atļāva abiem baltkrievu handbolistiem - Aleksandram Pacikaiļikam un Aleksejam Haisam - arī turpmāk pārstāvēt "Ogres"/"Hydrox" vienību. Jau ziņots, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izglītības ministre Anita Muižniece (JKP) pirmdien aicināja neatļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās Latvijā. Tomēr LHF ministrijā saņēmusi plašāku skaidrojumu, ka federācijām pašām jāvērtē katrs gadījums individuāli.

Pēc Ogres komandas, handbolistu un LHF valdes pārrunām LHF lēma abiem handbolistiem atļaut turpināt pārstāvēt "Ogre"/"Hydrox" komandu gan Latvijas, gan Baltijas handbola līgas čempionātos.

Haisa un Pacikaiļiks Latvijā uzturas jau kopš 2019.gada, turklāt šeit dzīvo kopā ar ģimenēm, iestājušies par demokrātiskām vērtībām, publiski pauduši nosodījumu Krievijas un Baltkrievijas režīmam un agresijai, skaidro LHF. Abi sportisti arī plāno iegūt Latvijas pilsonību un savu dzīvi un nākotni saista ar Latviju.

Turklāt gan Haisa, gan Pacikaiļiks pārstāvēja Latvijas klubu izlasi aizvadīta gada nogalē Rīgas domes kausā, mugurā velkot Latvijas izlases kreklu, norāda LHF. Abi sportisti ir iestājušies arī pret savas dzimtās valsts autoritāro režīmu un to min kā vienu no iemesliem, kādēļ izlēmuši pamest Baltkrieviju.

Pārrunu laikā ar LHF kluba spēlētāji norādīja, ka viņiem nav kur atgriezties, jo viņu politiskie uzskati nesakrīt ar Baltkrievijas šī brīža agresīvo politiku.

LHF informē, ka tās rindās darbojas arī Krievijas tiesnese Viktorija Alpaidze, kura, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, vērsusies ar lūgumu uzņemt viņu LHF tiesnešu vidū.

Alpaidze jau desmit gadus kopā ar vīru dzīvo Latvijā, ir apguvusi latviešu valodu pamatzināšanu līmenī un šobrīd kārto formalitātes Latvijas pilsonības iegūšanai.

"Nekādā mērā neatbalstu tās šausmas, kas notiek Ukrainā. Latviju uzskatu par savām mājām. Šeit ir mana ģimene, draugi un kolēģi. Šobrīd esmu Latvijas pilsonības iegūšanas procesā un savu nākotni saistu tikai ar Latviju," saka Alpaidze.

LHF valde ar padomes priekšsēdētājas Ivitas Asares atbalstu, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, pieņēma lēmumu - atļaut spēlētājiem Haisam un Pacikaiļikam, kā arī tiesnesei Alpaidze piedalīties LHF un Baltijas handbola līgas rīkotajās sacensībās.

