Otrdiena, 23.06.2026 19:25
Līga
Otrdiena, 23.06.2026 19:25
Līga
Otrdiena, 23. jūnijs, 2026 13:18

Baltijas čempionāta lielākā sensācija loku šaušanā nāk no Suntažiem

Baltijas čempionāta lielākā sensācija loku šaušanā nāk no Suntažiem
Foto: Vitolds Gabrāns
Otrdiena, 23. jūnijs, 2026 13:18

Baltijas čempionāta lielākā sensācija loku šaušanā nāk no Suntažiem

Kamēr citi saulainā brīvdienā atpūšas un gatavojas svētkiem, Suntažos 21. jūnijā norisinājās Baltijas čempionāts loka šaušanā, kurā izcilus panākumus guvuši Ogres novada sportisti. Godpilnās vietas iegūtas vairāk kā 100 dalībnieku konkurencē. Lielākās sensācijas goda tituls ticis Andrim Čakaram no Suntažiem.

Dalībnieku vidū bija sporta enstuziasti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Trīs dienu garumā sportisti sacentās par labākā loka šāvēja tituliem gan individuālajās, gan komandu disciplīnās. Īpaši sekmīgi šajās sacensībās startēja Ogres novada sportisti, kuri izcīnīja vairākas godalgotas vietas un apliecināja sevi starp Latvijas un Baltijas loka šaušanas sportistiem.

mceu_18271877411782210007122.jpg

Foto: Vitolds Gabrāns

Ogres novada sportistu rezultāti - 

Vīriešu rekursīvā loka komandu konkurencē (8 komandas) Ogres novada sportisti izcīnīja 3. vietu. 
Komandā startēja: Andris Čakars (Ogres novads), Toms Ābelis (Ogres novads), Eduards Lapsiņš

Sieviešu rekursīvā loka komandu konkurencē (7 komandas) Ogres novada pārstāve izcīnīja 2. vietu. 
Komandā startēja: Marta Runiškova (Ogres novads), Emīlija Gārde , Jeļena Kononova

Mix komandu konkurencē (22 komandas) Ogres novada pārstāve izcīnīja 2. vietu. 
Komandā startēja: Marta Runiškova (Ogres novads), Romans Sergejevs

Sieviešu kompaktloka loka komandu konkurencē, Ogres novada pārstāve izcīnīja 2. vietu. 
Komandā startēja: Elizabete Donska (Ogres novads), Sanita Lasmane, Julija Oleksejenko

mceu_30784145911782209744602.jpg

mceu_13651000821782209759139.jpg

Individuālie rezultāti:

Sieviešu rekursīvā loka konkurencē, kur startēja 26 dalībnieces, Marta Runiškova (Ogres novads) izcīnīja 4. vietu, kļūstot par labāko Latvijas sportisti šajā kategorijā un piekāpjoties 3 Igaunijas sportistēm.

Vīriešu rekursīvā loka konkurencē, kur startēja 28 sportisti, pārsteigumu sagādāja Andris Čakars (Ogres novads, Suntaži), viņš spēja pārspēt visus Baltijas spēcīgākos sportistus un izcīnīja 1. vietu, sagādājot pārliecinošu uzvaru finālā, apsteidzot pārējo valstu izlašu sportistus.

mceu_40547812631782209766303.jpg

mceu_78679288441782209775292.jpg

Foto: Vitolds Gabrāns

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?