Dalībnieku vidū bija sporta enstuziasti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Trīs dienu garumā sportisti sacentās par labākā loka šāvēja tituliem gan individuālajās, gan komandu disciplīnās. Īpaši sekmīgi šajās sacensībās startēja Ogres novada sportisti, kuri izcīnīja vairākas godalgotas vietas un apliecināja sevi starp Latvijas un Baltijas loka šaušanas sportistiem.
Foto: Vitolds Gabrāns
Ogres novada sportistu rezultāti -
Vīriešu rekursīvā loka komandu konkurencē (8 komandas) Ogres novada sportisti izcīnīja 3. vietu.
Komandā startēja: Andris Čakars (Ogres novads), Toms Ābelis (Ogres novads), Eduards Lapsiņš
Sieviešu rekursīvā loka komandu konkurencē (7 komandas) Ogres novada pārstāve izcīnīja 2. vietu.
Komandā startēja: Marta Runiškova (Ogres novads), Emīlija Gārde , Jeļena Kononova
Mix komandu konkurencē (22 komandas) Ogres novada pārstāve izcīnīja 2. vietu.
Komandā startēja: Marta Runiškova (Ogres novads), Romans Sergejevs
Sieviešu kompaktloka loka komandu konkurencē, Ogres novada pārstāve izcīnīja 2. vietu.
Komandā startēja: Elizabete Donska (Ogres novads), Sanita Lasmane, Julija Oleksejenko
Individuālie rezultāti:
Sieviešu rekursīvā loka konkurencē, kur startēja 26 dalībnieces, Marta Runiškova (Ogres novads) izcīnīja 4. vietu, kļūstot par labāko Latvijas sportisti šajā kategorijā un piekāpjoties 3 Igaunijas sportistēm.
Vīriešu rekursīvā loka konkurencē, kur startēja 28 sportisti, pārsteigumu sagādāja Andris Čakars (Ogres novads, Suntaži), viņš spēja pārspēt visus Baltijas spēcīgākos sportistus un izcīnīja 1. vietu, sagādājot pārliecinošu uzvaru finālā, apsteidzot pārējo valstu izlašu sportistus.
Foto: Vitolds Gabrāns