Lielas pārmaiņas Lielvārdes florbola komandā

Kaspars Mudelis savulaik pats ilgi spēlējis «Lielvārdes» sastāvā, tādēļ viņam nebija grūti iejusties jaunajā lomā. «Ņemot vērā, ka es kopš jaunības esmu bijis saistīts ar komandu, visa sistēma un spēlētāji man ir labi zināmi,» stāsta jaunais treneris. «Sāku spēlēt Lielvārdes komandā vēl jaunieša gados, neilgi pēc jaunās tūkstošgades sākuma, kad vienība startēja vēl 1. līgā. Vēlāk kā spēlētājs pavadīju «Lielvārdē» arī visus kluba «zelta laikus», līdz pat priekšpēdējam čempionu titulam, ko izcīnījām vēl pirms «Covid-19» pandēmijas, 2018./2019. gada sezonā. Tad vairāki spēlētāji no mūsu toreizējā sastāva, mani ieskaitot, beidza savas aktīvās florbola gaitas. Taču arī pēc spēlētāja karjeras beigām visu laiku sekoju līdzi notikumiem Lielvārdes florbola apcirkņos, it sevišķi tāpēc, ka florbolu spēlē arī mans dēls.»
Paaudžu maiņa
Lielvārdes florbola vienībā jau pagājušās sezonas nogalē notika izmaiņas treneru korpusā, bet vēlāk tās skāra arī spēlētāju sastāvu. «Raugoties no komandas viedokļa, šogad ir notikusi krasa un diezgan strauja paaudžu maiņa,» skaidro Kaspars Mudelis. «Pēc aizvadītās sezonas dažādu apstākļu dēļ lielākā daļa pamatsastāva spēlētāju beidza spēlēt vai pārgāja uz citu klubu. Rezultātā agrākais komandas kodols ir nomainījies par 90%, no iepriekšējo gadu galvenajiem spēkiem palikuši vien daži spēlētāji. Tagad jāstrādā ar jauniešiem, turklāt daļai no viņiem tā būs pirmā pieredze Virslīgā. Daži ir spēlējuši 1. līgā, bet tagad viņiem būs jāpielāgojas augstāka līmeņa prasībām un jārēķinās ar lielāku treniņu apjomu. Jāiegulda daudz darba, bet tas ir nepieciešams, lai sasniegtu rezultātus.»
Kaspars Mudelis atzīst, ka spēlētāju apmācība startam Virslīgā prasīs laiku, bet viņš arī uzskata, ka puiši ir ļoti darbspējīgi. Tādēļ treneris ir pārliecināts, ka viņi iegūs pieredzi, kļūs par labiem spēlētājiem un spēs veidot vienotu augsta līmeņa komandu. Izaicinājumu ir daudz, bet paaudžu maiņai bija jānotiek agri vai vēlu, vienkārši šoreiz notikumi attīstījās straujāk nekā parasti.
Gatavošanās norit pilnā sparā
Sezonas sākums jau pavisam tuvu – pirmais mačs paredzēts 13. septembrī. «Mēs visu vasaras otro daļu strādājām pie fiziskās bāzes nostiprināšanas un uzlabošanas,» teic Kaspars Mudelis. «Jau vairākus gadus mums palīdz Gatis Heidingers, kurš atbild par fizisko sagatavotību klubā. Viņš strādā ar Lielvārdes Sporta skolas audzēkņiem, tāpēc visus labi pazīst. Gatim jau ir savs viedoklis un izstrādātas vadlīnijas, kā kuram sportistam labāk palīdzēt.»
Treniņu darbs ir daudzveidīgs – notiek gan nodarbības ar nūjām, slīpējot individuālo tehniku, gan zālē, trenējot ātru saspēli, bija organizēta arī neliela nometne. Kaspars Mudelis akcentē, ka vēl daudz darāmā, vajag pieslīpēt dažādas lietas un nianses. Ņemot vērā jauniešu aizrautību un augstās darbspējas, treneris ir pārliecināts, ka ar laiku ieguldīto pūļu rezultātus varēs redzēt arī spēlēs.
Kaspars Mudelis nekautrējas uzklausīt arī citu speciālistu domas par komandas attīstības risinājumiem. Viņš atzīst, ka jau iepriekšējās sezonās bijušas diskusijas ar toreizējo komandas galveno treneri Kasparu Kreimani, bet nepieciešamības gadījumā varētu lūgt padomu viņam arī sezonas gaitā. Šogad vairāk tiek plānota sadarbība ar Jāni Salceviču un Normundu Kīsnicu, kuri jau pagājušajā sezonā trenēja daudzus pašreizējās komandas sastāvā iekļautos jauniešus. «Nav noslēpums, ka Jānis un Normunds var dot vērtīgus padomus spēlētājiem,» norāda Kaspars Mudelis. «Daudzi no viņiem šogad spēlēs arī U18 grupā Latvijas Jaunatnes čempionātā, un šo komandu trenē tieši Jānis un Normunds. Visus aktuālos jautājumus risināsim kopīgi, saskaņosim. Viens otru labi pazīstam, daudzus gadus kopā esam spēlējuši. Tāpat arī šogad strādāsim sadarbībā ar pirmās līgas spēlētājiem, jo saprotam, ka florbola attīstība svarīga visai sporta skolai.»
Mērķi – augstākie
Lai gan komandas sastāvs krietni atjaunojies, galvenais uzdevums nemainās – tā būs cīņa par uzvaru katrā spēlē. «Mērķiem vienmēr jābūt augstākajiem, citādi nav jēgas spēlēt vai sacensties,» uzsver Kaspars Mudelis. «Kā viss izvērtīsies, redzēsim sezonas gaitā. Protams, ir jākrāj pieredze, tas nenotiks vienā mirklī. Kad mēs ar Lielvārdes komandu pirmo reizi ienācām Virslīgā, mūsu vienība arī bija jauna. Pirmajos gados cīnījāmies, līdz sapratām, kā viss notiek. Tad nāca arī čempionu tituli. Tā būs arī šoreiz – jākrāj pieredze, jāapbružājas, un tad jau rezultāti sekos.»
Treneris nespēj pateikt, cik ātri izdosies sasniegt vēlamos rezultātus, bet vēlreiz atgādina par jauno spēlētāju lielo centību treniņos un lielo motivāciju. Tāpēc viņš ir pārliecināts – ja ne pašos pirmajos mēnešos, tad sezonas turpinājumā Lielvārdes komanda būs spējīga iekost jebkuram pretiniekam. «Spēks ir mūsos!»