Piektdiena, 17. oktobris, 2025 12:25

"Lielisko balvu 2025" izcīna Lielvārdes pamatskolas komanda

"Lielisko balvu 2025" izcīna Lielvārdes pamatskolas komanda
Foto: osports.lv
Lielvārdē aizvadītas “Lieliskās balvas 2025” skolu sporta sacensības, kas pulcēja 11 skolu komandas no visa Ogres novada. Dalībnieki mērojās spēkiem septiņās dažādās disciplīnās – no prāta asuma un veiklības līdz sadarbības un precizitātes pārbaudījumiem. Vislabāk veicās Lielvārdes pamatskolas komandai, vēsta osports.lv, izmanojot Ogres novada Sporta centra informāciju.

Pēc spraigas un aizraujošas dienas un rezultātu apkopošanas izrādījās, ka kopvērtējumā 1. vietu ieguva Lielvārdes pamatskola, cieši sekoja Ikšķiles vidusskola, kas izcīnīja 2. vietu, bet 3. vietā ierindojās Lielvārdes vidusskolas komanda.

