Viesus vadībā izvirzīja Lauris Ābols, bet pēc tam "Lielvārde"/"FatPipe" atbildēja ar četriem vārtiem un vadības grožus neatdeva. Pēc uzvaras Lielvārdes komanda nostiprinājās astotajā vietā.
Uzvarētājiem ar trīs vārtiem izcēlās Rūdis Žukelis, divi precīzi metieni bija Aivim Kusiņam, 1+2 iekrāja Juris Sandis Jēgers, bet četrreiz rezultatīvi piespēlēja Mariss Giņko. "Pārgaujai" divus vārtus guva Ābols.
Citā mačā spraigā un rezultatīvā cīņā "Irlava"/"Avant" mājās ar rezultātu 11:9 (4:3, 4:1, 3:5) uzvarēja "Kurši" vienību.
Irlaviešiem vienus vārtus guva un četras rezultatīvas piespēles atdeva Kristaps Kazlovskis, "hat-trick" un viena piespēle bija Renāram Austrumam, 2+2 iekrāja Renārs Stančiks, tāpat divus vārtus guva Kristers Tiltiņš. Viesiem četri vārti bija Ralfam Polim, piecus punktus ar 1+4 guva Toms Akmeņlauks, bet divi vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Sandim Lēvaldam.
Tikmēr trešajā vietā nostabilizējās "Apelsīns"/"Oxdog Ulbroka", kas izbraukumā ar rezultātu 12:5 (2:2, 2:1, 8:2) apspēlēja Kocēnu "Rubenes" florbolistus.
Uzvarētājiem trīs vārtus guva un divas rezultatīvas piespēles atdeva Rolands Kovaļevskis, bet pa četriem punktiem bija Daniela Jānim Anim (3+1) un Nikam Ķuzulim (2+2). Mājiniekiem ar diviem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli atzīmējās Kristers Babris.
Savukārt sieviešu turnīrā regulāro čempionātu ar 14 uzvarām 14 spēlēs noslēgusi Kocēnu "Rubene", kas pretinieču laukumā ar 12:6 (2:0, 5:1, 5:5) pieveica "Ķekavu".
Pa pieciem punktiem uzvarētājām sakrāja Zane Darša (3+2) un Laura Gaugere (2+3), četri vārti bija Danutei Tinkusei, bet vārti un trīs piespēles - Simonai Grāpēnai. Mājiniecēm maču ar 2+1 noslēdza Katrīna Kate Fībiga un Kristīne Kirilova.
Vēl svētdien "Ķekavas Bulldogs"/NND viesos ar 8:4 (1:1, 4:0, 3:3) uzvarēja Cēsu "Lekrings" florbolistes.
Ar diviem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm uzvarētājām izcēlās Anna Ankudinova, bet divi vārti un viena piespēle bija Andai Lužai. Mājiniecēm ar 2+1 spēli pabeidza Liliāna Jakovicka.
Paredzēts, ka pēc regulārā čempionāta "play-off" pirmā kārta jeb ceturtdaļfināls būs līdz vienas komandas divām uzvarām, bet vēlāk finālčetrinieka turnīrā tiks noskaidroti čempioni, ko plānots izdarīt līdz Jāņiem.
Tāpat plānots, ka fināls šosezon nenotiks "Arēnā Rīga", bet kādā no olimpiskajiem centriem reģionos.
Vīriešu turnīrā šosezon spēlē 12 komandas, bet sieviešu turnīrā - astoņas vienības.