Veselas 43 minūtes lielvārdiešiem neizdevās pārspēt lieliski spēlējošo ulbrokiešu vārtsargu Ivaru Dišereitu, kurš turklāt vēl pamanījās izcelties ar rezultatīvu piespēli, bet pēdējā periodā astoņu minūšu laikā tika gūti četri vārti.
Uzvaru nesošos vārtus viesi guva 52.minūtē, kad "Apelsīns"/"Oxdog Ulbroka" florbolisti ievirzīja bumbiņu savā "cietoksnī".
"Play-off" pirmā kārta jeb ceturtdaļfināls būs līdz vienas komandas divām uzvarām, bet vēlāk finālčetrinieka turnīrā tiks noskaidroti čempioni, ko plānots izdarīt līdz Jāņiem.
Fināls šosezon nenotiks "Arēnā Rīga", bet kādā no olimpiskajiem centriem reģionos.Vīriešu turnīrā šosezon spēlē 12 komandas, bet sieviešu turnīrā - astoņas vienības.
1/4 fināla pirmās spēles Lielvārde/FatPipe - Apelsīns/Oxdog Ulbroka (5:3) labākie momenti šeit: