Topošie sportisti gandrīz vienmēr sāk trenēties jau agrā bērnībā. Kā uzskata Lielvārdes Sporta centra direktora vietniece izglītības jomā Luīza Taube, tieši pieci seši gadi ir īstais vecums, kad bērnam izmēģināt dažādas prasmes un noskaidrot piemērotākās intereses. “Šīs nodarbības būtībā nav treniņi, bet kā sagatavošanas rotaļu grupa pirms nākamā posma,” teic Luīza Taube. “Kad šis etaps būs iziets, treneris Gatis varēs izvērtēt katra bērna raksturu, talantus un ieteiks, kurp kuram doties – uz vieglatlētiku, florbolu vai vēl kādu sporta veidu. Cits varbūt pēc dabas nav sportists, bet vairāk tendēts uz mākslu, mūziku vai zinātni. Tādas nianses labāk izprast var tikai nodarbību procesā.”
Bērniem ir svarīgi izkustēties un apgūt dažādas jaunas lietas un prasmes, saprast, kas viņiem patīk un kas ne. Tas viņiem tiks nodrošināts, tāpat kā iespēja socializēties. “Vecāki var zvanīt man pa tālruni 25122362 un interesēties, sniegšu visu nepieciešamo informāciju,” saka Luīza Taube. Viņa uzsver, ka šajās nodarbībās bērni varēs iepazīt sporta inventāru, iemācīties klausīt treneri, attīstīt disciplīnas pamatus. Viņiem būs iespēja saprast, vai vispār patīk sports, un tad arī izvēlēties kādu konkrētu sporta veidu. Ieinteresētos vecākus Luīza Taube aicina pārāk nekavēties un laikus pieteikt savas atvases nodarbībām, jo dalībnieku skaits grupā ir ierobežots. Pagaidām gan brīvo vietu vēl pietiek.