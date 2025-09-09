Otrdiena, 09.09.2025 13:58
Pirmdiena, 8. septembris, 2025 08:11

“Lielvārde” pirmssezonas pārbaudes turnīrā izcīna 3. vietu

Pirmdiena, 8. septembris, 2025 08:11

“Lielvārde” pirmssezonas pārbaudes turnīrā izcīna 3. vietu

Gatavojoties ELVI florbola līgas vīriešiem sezonai, pārbaudes turnīru Ulbrokas sporta kompleksā aizvadīja “Lielvārde”, kas sava jaunā galvenā trenera Kaspara Mudeļa vadībā trijās spēlēs svinēja divas uzvaras, ierindojoties trešajā vietā.

Pirmajā mačā lielvārdieši krustoja nūjas ar laukuma saimnieci “FS Masters/Ulbroka”. Desmit minūtes pirms mača beigām mūsējie ievirzīja bumbiņu paši savos vārtos un nonāca iedzinēju lomā ar 1:3. Jāpiebilst, ka divus vārtus pretinieku labā guva Lielvārdes florbola audzēknis Niks Blumfelds. Atlikušajā laikā pa golam iemeta Toms Emīls Jēkabsons, Gvido Grjunbergs un Aivis Kusiņš, nodrošinot “Lielvārdei” uzvaru ar 4:3.

Otrajā mačā lielvārdieši ar 1:4 atzina komandas “Ķekava/RB&B” pārākumu. Goda vārtus mūsējo labā guva Oskars Tūtāns. Pēdējā spēlē Lielvārdes florbolisti krustoja nūjas ar nākamo šī turnīra uzvarētāju “Rubeni” (Kocēni), ko spēja pieveikt pagarinājumā ar 3:2. Pamatlaikā abus Lielvārdes komandas vārtus guva Oskars Tūtāns, bet izšķirošo golu iemeta Sandris Virsnītis.

ELVI florbola līgas vīriešiem turnīrs startēs sestdien, 13. septembrī. “Lielvārde” pirmo spēli aizvadīs savā laukumā, uzņemot komandu “FBK Valmiera”. Mača sākums pulksten 19.00.

