Lielāko spēles daļu lielvārdiešiem, uzņemot Lielvārdes sporta centrā turnīra tabulas pastarīti, neklājās nemaz tik viegli. Vēl nebija nospēlētas pilnas astoņas minūtes, kad vadībā ar 2:0 jau atradās baušķenieki. Vārtus viesu komandas labā guva Everts Janušauskis un Artis Černovskis. Līdz pirmajam pārtraukumam laukuma saimniekiem izdevās atjaunot neizšķirtu rezultātu – 2:2. Pa golam iemeta Aivis Kusiņš un Renārs Hugo Bļass. Otrajā trešdaļā fiksēts tikai viens vārtu guvums – 22. minūtē Juris Sandis Jēgers pirmo reizi vadībā izvirzīja Lielvārdes komandu. Pēdējo periodu lielisko sāka viesi, īsā laika posmā gūstot divus vārtus un izvirzoties vadībā ar 4:3. Toties pamatlaika atlikušajās 17 minūtēs laukumā dominēja lielvārdieši, gūstot astoņus bezatbildes vārtus. “Lielvārde/Unihoc” uzvarēja ar 11:4.
Par labāko spēlētāju Lielvārdes komandā atzina Jāni Plotu, kurš izcēlās ar vienu vārtu guvumu. Rezultatīvākais ar 6 (3+3) punktiem bija Aivis Kusiņš, 3 (1+2) punkti Raivo Kīsnica kontā, bet pa diviem rezultativitātes punktiem sakrāja Uldis Dūniņš, Juris Sandis Jēgers, Renārs Hugo Bļass un Mārtiņš Lejnieks. Labākais starp baušķeniekiem – Roberts Jakubonis, kurš šoriz pie punktiem netika. Viņa komandas biedram Pēterim Zeltiņam 3 (1+2) punkti, bet pa diviem punktiem ieguva Artis Černovskis un Everts Janušauskis. “Bauska” jau pirms šīs spēles bija zaudējusi cerības izvairīties no pēdējās vietas turnīra tabulā un pārspēlēm, bet “Lielvārde/Unihoc” ar šo panākumu nodrošināja sev 7. vietu (27 punkti) un dalību izslēgšanas spēlēs.
“Lielvārde/Unihoc” – “Bauska” – 11:4 (2:2, 1:0, 2:8)
Metienu attiecība:
39:22 (11:10; 15:4; 13:8)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Lielvārde/Unihoc” – Aivis Kusiņš 6 (3+3), Raivo Kīsnics 3 (1+2), Uldis Dūniņš 2 (2+0), Juris Sandis Jēgers 2 (2+0), Renārs Hugo Bļass 2 (1+1), Mārtiņš Lejnieks 2 (0+2), Jānis Plots 1 (1+0), Frīdrihs Feldmanis 1 (1+0), Ralfs Fricsons 1 (0+1), Gvido Grjunbers 1 (0+1).
“Bauska” – Pēteris Zeltiņš 3 (1+2), Artis Černovskis 2 (2+0), Everts Janušauskis 2 (1+1), Markuss Kaņeps 1 (0+1).