Lielvārdes komanda spēli Ādažos sāka vareni, līdz pirmā puslaika vidum izvirzoties vadībā ar 3:0. Pa bumbiņai laukuma saimnieku vārtos ieraidīja Klāvs Kaspars, Juris Sandis Jēgers un Valters Skudra. 12. minūtē “FBK SĀC” Tomasa Kristofera Birstiņa personā izmantoja savu skaitlisko vairākumu – 1:3. Līdz pirmajam pārtraukumam viesu labā golu iemeta Reinis Kalniņš – 4:1. Otrajā trešdaļā Lievārdes florbolisti turpināja attīstīt savu panākumu, iegūstot jau piecu vārtu handikapu – 8:3. Toties pēdējā periodā Ādažu florbolisti guva četrus vārtus, atjaunojot intrigu – 7:8. Sevišķi saspringtas bija pamatlaika pēdējās minūtes, bet atrisinājums nāca trīs sekundes pirms finālsvilpes, kad bumbiņu tobrīd tukšajos mājinieku vārtos iemeta Juris Sandis Jēgers, nodrošinot komandai “Lielvārde/Unihoc” smagi nākušu uzvaru ar 9:7.
Par labāko spēlētāju uzvarētāju sastāvā atzina četru vārtu autoru Juri Sandi Jēgeru. Pa diviem rezultativitātes punktiem sakrāja viņa komandas biedri Klāvs Kaspars un Oskars Tūtāns. Ādažu komandā labākā spēlētāja balvu saņēma Tomass Kristofers Birstiņš, kuram 3 (1+2) punkti. Divus golus iemeta Ralfs Celmiņš, bet rezultatīvākais ar 4 (3+1) punktiem bija Kevins Šmits. Pēc šīs uzvaras “Lielvārde/Unihoc” ar 24 punktiem nostiprinājās turnīra tabulas 7. vietā, bet Ādažu “FBK SĀC” joprojām 18 punktu un 9. vieta.
“FBK SĀC” – “Lielvārde/Unihoc” – 7:9 (1:4, 2:4, 4:1)
Metienu attiecība:
30:30 (12:12; 6:11; 12:7)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“FBK SĀC” – Kevins Šmits 4 (3+1), Tomass Kristofers Birstiņš 3 (1+2), Ralfs Celmiņš 2 (2+0), Kristers Orlovs 1 (1+0), Dēvids Osītis 1 (0+1), Miks Nagliņš 1 (0+1), Niks Nagliņš 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Juris Sandis Jēgers 4 (4+0), Klāvs Kaspars 2 (1+1), Oskars Tūtāns 2 (0+2), Reinis Kalniņš 1 (1+0), Gustavs Rudzītis 1 (1+0), Valters Skudra 1 (1+0), Raivo Kīsnics 1 (1+0), Mārtiņš Lejnieks 1 (0+1), Toms Emīls Jēkabsons 1 (0+1), Lauris Kārkliņš 1 (0+1), Frīdrihs Feldmanis 1 (0+1).