Ādažu sporta centrā pirmais vārtu guvums tika fiksēts jau 2. minūtes sākumā, kad laukuma saimniekus vadībā ar 1:0 izvirzīja Kevins Šmits. 14. minūtē ar vārtu guvumu atbildēja Aleksis Saļkovs – 1:1. Otrajā trešdaļā laukuma saimniekus divas reizes vadībā izvirzīja Alvis Dāle – 2:1 un 3:2. Vienīgos vārtus viesu komandas labā 37. minūtē iemeta Toms Emīls Jēkabsons. Toties pēdējā periodā pie vārtu guvumiem tika tikai lielvārdieši – 53. minūtē rezultāta izlīdzinājumu panāca Valters Skudra, bet 57. minūtes sākumā Lielvārdes komandu vadībā izvirzīja Jēkabsons. Viesiem savu viena punkta pārsvaru nosargāt nenācās viegli, sevišķi pamatlaika pēdējā minūtē, kad viņi aizstāvējās skaitliskajā mazākumā. Tomēr “FBK SĀC” florbolistiem šoreiz neizdevās atņemt saviem pretiniekiem kaut vienu punktu, tāpēc “Lielvārde/Unihoc” varēja svinēt smagi nākušu uzvaru ar 4:3.
Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju rindās saņēma Aivis Kusiņš, kurš ar trim piespēlēm bija rezultatīvākais. Divi vārtu guvumi Toma Emīla Jēkabsona kontā. Par labāko starp ādažniekiem atzina Gustu Jurēvicu, kurš izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Pēc šīs uzvaras “Lielvārde/Unihoc” ar 15 punktiem nostiprinājās turnīra tabulas 8. vietā. Tikai vienu vietu augstāk ir “FBK SĀC” ar 17 punktiem.
“FBK SĀC” – “Lielvārde/Unihoc” – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Metienu attiecība:
32:27 (12:11; 8:12; 12:4)
Rezultatīvākie:
“FBK SĀC” – Alvis Dāle 2 (2+0), Kevins Šmits 1 (1+0), Gusts Jurēvics 1 (0+1), Kristiāns Kociņš 1 (0+1), Tomass Kristofers Birstiņš 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Aivis Kusiņš 3 (0+3), Toms Emīls Jēkabsons 2 (2+0), Aleksis Saļkovs 1 (1+0), Valters Skudra 1 (1+0).