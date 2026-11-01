“Lielvārde/Unihoc” izcīna vienu punktu, piekāpjoties papildlaikā

Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles rezultāts tika atklāts 15. minūtē, kad vārtus guva liepājnieks Edvards Egliens – 1:0. Drīz vien ar vārtu guvumiem atbildēja lielvārdieši Valters Volkovs un Sandris Virsnītis, vadībā ar 2:1 izvirzot mājiniekus. Pēc pirmā perioda rezultātu tablo vēstīja par kaujiniecisku neizšķirtu, jo 20. minūtē vārtus guva liepājnieks Krišs Ādolfs Antāns – 2:2. 24. minūtē Lielvārdes komandu vadībā vēlreiz izvirzīja Valters Volokovs – 3:2. Savukārt trešdaļas pēdējā minūtē mājinieki paši izvirzīja bumbiņu savos vārtos, atjaunojot neizšķirtu rezultātu – 3:3. 46. minūtē liepājnieki Gvido Griezīša personā izmantoja savu skaitlisko vairākumu – 4:3. 57. minūtē vārtus guva Juris Sandis Jēgers, atjaunojot neizšķirtu – 4:4. Uzvarētāju noskaidrošana tika atlikta uz pagarinājumu, kura 8. minūtē izšķirošos vārtus guva Gvido Griezītis. Uzvaru ar 5:4 svinēja Liepājas “FK Kurši”, kas turnīra tabulā ierakstīja divus punktus, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” bija jāsamierinās ar vienu izcīnītu punktu.
Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju rindās saņēma Gvido Griezītis, kurš šajā mačā guva divus vārtus, tostarp izšķirošos. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina divu vārtu autoru Valteru Volkovu, divas rezultatīvas piespēles Renāra Hugo Bļasa kontā. Pēc šīs uzvaras Liepājas komandai “FK Kurši” turnīra tabulā 12 punktu un joprojām 5. vieta. “Lielvārde/Unihoc” tagad ir pieci punkti un joprojām pēdējā pozīcija turnīra tabulā.
“Lielvārde/Unihoc” – “FK Kurši” 4:5 ET (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Metieni: 29:29 (13:8, 4:9, 10:8, 2:4)
“Lielvārde/Unihoc”: Valters Volkovs 2 (2+0), Renārs Hugo Bļass 2 (0+2), Juris Sandis Jēgers 1 (1+0), Sandris Virsnītis 1 (1+0), Aleksis Saļkovs 1 (0+1), Roberts Kalniņš 1 (0+1).
“FK Kurši”: Gvido Griezītis 2 (2+0), Krišs Ādolfs Antāns 1 (1+0), Edvards Egliens 1 (1+0), Eduards Meisters 1 (0+1), Ingars Jansons 1 (0+1), Toms Zanders 1 (0+1), Oskars Venckus 1 (0+1).
Soda minūtes: “Lielvārde/Unihoc” 10, “FK Kurši” 2.