Svētdiena, 28.09.2025 21:33
Lana, Sergejs, Svetlana
Svētdiena, 28.09.2025 21:33
Lana, Sergejs, Svetlana
Sestdiena, 27. septembris, 2025 13:25

“Lielvārde/Unihoc” Kocēnos zaudē “Rubenei”

Osports.lv
“Lielvārde/Unihoc” Kocēnos zaudē “Rubenei”
Foto: osports.lv
Sestdiena, 27. septembris, 2025 13:25

“Lielvārde/Unihoc” Kocēnos zaudē “Rubenei”

Osports.lv

ELVI florbola līgā vīriešiem trešo zaudējumu četrās spēlēs piedzīvojusi “Lielvārde/Unihoc”, kas Kocēnos ar 3:7 atzina komandas “Rubene” pārākumu. Uzvarētāju rindās ar “hat-trick” izcēlās Dāvis Zēmelis. Kocēnieši čempionātu turpina bez zaudējumiem.

Kocēnu sporta namā mājiniekiem bija vajadzīgas tikai četras minūtes, lai Artis Matīss Fogels pirmo reizi pārspētu viesu vārtsargu, atklājot rezultātu – 1:0. Reti neveiksmīga viesiem izvērtās 19. minūtē, kurā viņi, lai arī spēlēja skaitliskajā vairākuma, ar 17 sekunžu intervālu zaudēja divus vārtus – 0:3. Pa bumbiņai Lielvārdes komandas vārtos ieraidīja Dāvis Zēmelis un Kārlis Dūmiņš. Otrās trešdaļas sākumā lielvārdietis Mārtiņš Lejnieks vienus vārtus atguva (1:3), bet pirms pēdējā perioda kocēniešiem jau atkal bija triju punktu handikaps – 5:2. Pēdējā periodā mājinieki bija pārāki ar 2:1, visā spēlē nodrošinot Kocēnu “Rubenei” pārliecinošu uzvaru ar 7:3.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?