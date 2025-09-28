Kocēnu sporta namā mājiniekiem bija vajadzīgas tikai četras minūtes, lai Artis Matīss Fogels pirmo reizi pārspētu viesu vārtsargu, atklājot rezultātu – 1:0. Reti neveiksmīga viesiem izvērtās 19. minūtē, kurā viņi, lai arī spēlēja skaitliskajā vairākuma, ar 17 sekunžu intervālu zaudēja divus vārtus – 0:3. Pa bumbiņai Lielvārdes komandas vārtos ieraidīja Dāvis Zēmelis un Kārlis Dūmiņš. Otrās trešdaļas sākumā lielvārdietis Mārtiņš Lejnieks vienus vārtus atguva (1:3), bet pirms pēdējā perioda kocēniešiem jau atkal bija triju punktu handikaps – 5:2. Pēdējā periodā mājinieki bija pārāki ar 2:1, visā spēlē nodrošinot Kocēnu “Rubenei” pārliecinošu uzvaru ar 7:3.
Sestdiena, 27. septembris, 2025 13:25
“Lielvārde/Unihoc” Kocēnos zaudē “Rubenei”
ELVI florbola līgā vīriešiem trešo zaudējumu četrās spēlēs piedzīvojusi “Lielvārde/Unihoc”, kas Kocēnos ar 3:7 atzina komandas “Rubene” pārākumu. Uzvarētāju rindās ar “hat-trick” izcēlās Dāvis Zēmelis. Kocēnieši čempionātu turpina bez zaudējumiem.