Bauskā notikušo spēli labi sāka “Lielvārde/Unihoc”, pirmā perioda laikā izvirzoties vadībā ar 2:0. Trešdaļas otrajā pusē ar vārtu guvumiem izcēlās Sandris Virsnītis un Jānis Plots. Spēles vidū lielvārdiešu Matīsa Pētera Poļa personā izmantoja savu skaitlisko vairākumu – 3:0. 46. minūtes sākumā Aleksis Saļkovs panāca jau 4:0. Likās, ka viesu panākumu nekas vairs neapdraudēs, bet tad notika neiedomājamais – jau pēc piecām minūtēm rezultāts atkal bija neizšķirts (4:4). Pa golam baušķenieku labā iemeta Niks Daniels Bosakovs, Jānis Akmentiņš, Markuss Kaņeps un Deniss Afanasjevs. Pamatlaikā uzvarētājus noskaidrot neizdevās, bet papildlaika vidū Pētera Zeltiņa izcila piespēle sasniedza Matīsu Dulbi, kurs meta nekļūdīgi. “Bauska” varēja svinēt uzvaru ar 5:4 un turnīra tabulā ierakstīt divus punktus, kamēr komandai “Lielvārde/Unihoc” jāsamierinās ar vienu punktu.
Sestdiena, 22. novembris, 2025 12:43
“Lielvārde/Unihoc” no Bauskas atved tikai vienu punktu
“Lielvārde/Unihoc” bija devusies uz Zemgali, lai aizvadītu ELVI florbola līgas spēli ar turnīra pastarīti “Bausku”. 15 minūtes pirms pamatlaika beigām lielvārdieši bija izvirzījušies vadībā ar 4:0, bet tad piecu minūšu laikā ielaida četrus vārtus (4:4) un galarezultātā piedzīvoja zaudējumu pagarinājumā – 4:5.