“Lielvārde/Unihoc” piedzīvo sakāvi Merjamā

Foto: osports.lv
Osports.lv

Vakar notika viena Latvijas un Igaunijas florbola līgas spēle – Tallinas komanda “Sparta Team Automaailm” Merjamā uzņēma šī turnīra pašreizējo čempioni “Lielvārde/Unihoc”. Pārliecinošu uzvaru ar 10:3 izcīnīja tallinieši.

Spēles pirmo 15 minūšu laikā lielvārdieši nokļuva iedzinēju lomā ar 0:3. Tallinas kluba labā visus trīs vārtus guva Tanels Kasenurms. Pēc pirmā perioda rezultāts bija 1:3, jo mūsu komandas labā golu iemeta Gustavs Rudzītis. Otrās trešdaļas laikā pretinieces apmainījās ar vārtu guvumiem – 2:4. Liellvārdiešu sastāvā ar precīzu metienu izcēlās Juris Sandis Jēgers. Pēdējā periodā Lielvārdes komandai, kura uz šo spēli bija ieradusies lielākoties ar gados jaunajiem florbolistiem sastāvā, acīmredzami pietrūka spēka pretoties igauņiem. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Gvido Grjunbergs, bet pretinieki atbildēja ar sešiem goliem, nodrošinot Tallinas komandas “Sparta Team Automaailm” pārliecinošu uzvaru ar 10:3.

Par labāko spēlētāju uzvarētāju rindās atzina vārtsargu Remo Merimā, kurš 50 spēles minūšu laikā atvairīja 30 no 33 lielvārdiešu metieniem. Rezultatīvākais viņa komandā ar 5 (4+1) punktiem bija Kermo Ūe, bet 4 (3+1) punkti Tanela Kasenurma kontā. Par labāko starp mūsu florbolistiem atzina vienu vārtu autoru Juri Sandi Jēgeru. Pēc šīs uzvaras “Sparta Team Automaailm” ar 14 punktiem pakāpās uz 5. vietu turnīra tabulā, apsteidzot komandu “Lielvārde/Unihoc”, kurai 13 punktu un tagad vien 6. vieta. Lielvārdiešiem tā bija pēdējā spēle regulārajā turnīrā.

“Sparta Team Automaailm” – “Lielvārde/Unihoc” – 10:3 (3:1, 1:1, 6:1)

Metienu attiecība:

46:41 (18:15; 10:11; 18:15)

Rezultatīvākie spēlētāji:

“Sparta Team Automaailm” – Kermo Ūe 5 (4+1), Tanels Kasenurms 4 (3+1), Karls Oskars Viks 2 (2+0), Martins Tikerpae 2 (0+2), Mortens Talviste 1 (1+0), Sanders Savi 1 (0+1), Olivers Savi 1 (0+1), Kaspars Kallions 1 (0+1), Gerdo Unga 1 (0+1).

“Lielvārde/Unihoc” – Gustavs Rudzītis 1 (1+0), Juris Sandis Jēgers 1 (1+0), Gvido Grjunbergs 1 (1+0), Reinis Kalniņš 1 (0+1), Raivo Kīsnics 1 (0+1).

