“Lielvārde/Unihoc” piedzīvo sāpīgu zaudējumu spēlē pret “FBK Valmiera”

Lielvārdes sporta centrā notikušajā spēlē visu 60 minūšu laikā neviena no komandām neieguva pārsvaru, kas būtu lielāks par vieniem vārtiem. Rezultātu 5. minūtē atklāja valmierietis Aleksejs Jakovļevs (1:0). Trešdaļas vidū divus vārtus pēc kārtas guva Edvards Gustavs Rašmanis un Matiass Dāvids Mudelis, vadībā ar 2:1 izvirzot lielvārdiešus. 16. minūtē golu iemeta Ričards Riba, atjaunojot neizšķirtu rezultātu (2:2), tā noslēdzās pirmais periods. Arī pēc otrās trešdaļas rezultātu tablo vēstīja par līdzsvaru – 3:3. Neizšķirts jeb 7:7 bija arī pamatlaika pēdējā minūtē, bet septiņas sekundes pirms finālsvilpes Laura Alvja Stiprā piespēle sasniedza Ričardu Eglīti, kurš meta precīzi, nodrošinot “FBK Valmiera” uzvaru ar 8:7.
Par labāko spēlētāju uzvarētāju sastāvā atzina Emīlu Krūmiņu, kurš izcēlās ar 2 (1+1) rezultativitātes punktiem. Tieši tikpat punktu arī Ričardam Ribam un Mārtiņam Brokam, bet Ričarda Eglīša kontā divi vārtu guvumi. Labākā spēlētāja balvu Lielvārdes komandā saņēma divu vārtu autors Matiass Dāvids Mudelis, pa diviem punktiem sakrāja arī Aleksis Saļkovs, Juris Sandis Jēgers un Sandris Virsnītis, bet rezultatīvākais ar 3 (2+1) punktiem bija Toms Emīls Jēkabsons. “FBK Valmiera” pēc šīs uzvaras turnīra tabulā ir 11 punktu un 8. vieta. Komandai “Lielvārde/Unihoc” joprojām tikai pieci punkti un attiecīgi pēdējā pozīcija.
“Lielvārde/Unihoc” – “FBK Valmiera” 7:8 (2:2, 1:1, 4:5)
Metieni: 33:29 (12:7, 9:11, 12:11)
“Lielvārde/Unihoc”: Toms Emīls Jēkabsons 3 (2+1), Matiass Dāvids Mudelis 2 (2+0), Aleksis Saļkovs 2 (1+1), Juris Sandis Jēgers 2 (1+1), Sandris Virsnītis 2 (0+2), Edvards Gustavs Rašmanis 1 (1+0), Renārs Hugo Bļass 1 (0+1).
“FBK Valmiera”: Ričards Eglītis 2 (2+0), Mārtiņš Broks 2 (1+1), Ričards Riba 2 (1+1), Emīls Krūmiņš 2 (1+1), Oskars Siliņš 1 (1+0), Aleksejs Jakovļevs 1 (1+0), Lauris Alvis Stiprais 1 (0+1), Artūrs Bergs 1 (0+1), Georgs Māziņš 1 (0+1), Gvido Lauga 1 (0+1).
Soda minūtes: “Lielvārde/Unihoc” 2, “FBK Valmiera” 10.