Cēsu sporta kompleksā notikušās spēles rezultāts tika atklāts jau 1. minūtes vidū, kad precīzi meta lielvārdietis Gvido Grjunbergs (1:0). Līdz pirmā perioda vidum Cēsu florbolisti Edgars Puriņš un Olafs Zvīnis vadībā ar 2:1 izvirzīja laukuma saimniekus, bet, kad komandas devās pirmajā pārtraukumā, rezultātu tablo vēstīja par kaujiniecisku neizšķirtu (2:2) jo ar vārtu guvumu bija atbildējis lielvārdietis Aleksis Saļkovs. Otrās trešdaļas laikā vadībā jau ar triju punktu pārsvaru izvirzījās mājinieki – 7:4. Pēdējā periodā Cēsu “Lekrings” guva trīs bezatbildes vārtus un varēja svinēt pārliecinošu uzvaru ar 10:4.
Par labāko spēlētāju uzvarētāju rindās atzina Ričardu Dēvitu, kuram šajā mačā 2 (1+1) rezultativitātes punkti. 3 (2+1) punkti Edgara Puriņa kontā, bet pa četriem punktiem sakrāja Rūdolfs Dāvis Maklers un Olafs Zvīnis. Labākā spēlētāja balvu Lielvārdes komandā saņēma Klāvs Kaspars, kurš šoreiz rezultativitātes punktus neguva. Rezultatīvākais viņa komandā ar 2 (1+1) punktiem bija Raivo Kīsnics. Pēc šīs uzvaras Cēsu “Lekrings” ar 30 punktiem nostiprinājās turnīra tabulas 4. vietā, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” 15 punktu un 8. vieta.
“Lekrings” – “Lielvārde/Unihoc” – 10:4 (2:2, 5:2, 3:0)
Metienu attiecība:
26:20 (8:4; 8:9; 10:7)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Lekrings” – Rūdolfs Dāvis Maklers 4 (4+0), Olafs Zvīnis 4 (1+3), Edgars Puriņš 3 (2+1), Ričards Dēvits 2 (1+1), Jorens Malkavs 2 (0+2), Emīls Dzalbs 1 (1+0), Emīls Šūmanis 1 (1+0), Jēkabs Berkolts 1 (0+1), Henriks Šķēle 1 (0+1), Bruno Beķeris 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Raivo Kīsnics 2 (1+1), Aleksis Saļkovs 1 (1+0), Ralfs Fricsons 1 (1+0), Gvido Grjunbergs 1 (1+0), Uldis Dūniņš 1 (0+1), Renārs Hugo Bļass 1 (0+1).