Latvijas un Igaunijas florbola līgā zaudējumu piedzīvojusi “Lielvārde/Unihoc”, kas viesos ar 2:3 atzina komandas “Jõgeva SK Tähe/Olivia” pārākumu. Labākā spēlētāja balvu Lielvārdes komandā saņēma Sandris Virsnītis, kura kontā 2 (1+1) rezultativitātes punkti.

Jogevā notikušās spēles pirmajā periodā netika fiksēts neviens vārtu guvums, turklāt lielvārdiešu vārtsargam Ērikam Zaicam 8. minūtē izdevās atvairīt soda metienu. Arī otrā trešdaļa tika aizvadīta bez vārtu guvumiem. Toties 45. un 47. minūtē pa golam iemeta mājinieki Alekss Karks un Rasmuss Randoja, izvirzot igauņu komandu vadībā ar 2:0. 49. minūtē ar vārtu guvumu atbildēja “Lielvārde/Unihoc” Sandra Virsnīša personā – 1:2. 54. minūtē Marguss Rosins panāca jau 3:1. Sākot ar 58. minūti lielvārdieši mainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Var teikt, ka viņu risks attaisnojās, jo vārtus guva Toms Emīls Jēkabsons – 2:3. Tiesa, tas notika pamatlaika pēdējā sekundē, tāpēc iespēt kaut ko vairāk lielvārdieši nevarēja. Uzvaru ar 3:2 svinēja “Jõgeva SK Tähe/Olivia”.

Par labāko spēlētāju Lielvārdes komandas sastāvā atzina Sandri Virsnīti, kurš ar 2 (1+1) punktiem bija arī rezulttatīvākais. Uzvarētāju komandas rindās tāds pats gods tika vārtsargam Karlam Kalmam, kurš atvairīja 24 no 26 pretinieku metieniem. Rezultatīvākais starp jogeviešiem ar divām piespēlēm bija Rome Andro Moora. Pēc šīs uzvaras komandai “Jõgeva SK Tähe/Olivia” turnīra tabulā ir pieci punkti, bet joprojām 7. vieta. Vienu pozīciju augstāk ar septiņiem punktiem atrodas “Lielvārde/Unihoc”.

“Jõgeva SK Tähe/Olivia” – “Lielvārde/Unihoc” – 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Metienu attiecība:

33:26 (9:6; 9:9; 15:11)

Rezultatīvākie spēlētāji:

“Jõgeva SK Tähe/Olivia” – Rome Andro Moora 2 (0+2), Marguss Rosins 1 (1+0), Rasmuss Randoja 1 (1+0), Alekss Karks 1 (1+0), Karls Ēriks Kuks 1 (0+1).

“Lielvārde/Unihoc” – Sandris Virsnītis 2 (1+1), Toms Emīls Jēkabsons 1 (1+0).

