Ulbrokas sporta kompleksā pirmie uzgavilēja mājinieku līdzjutēji, jo 8. minūtē laukuma saimnieki Emīla Jančevska personā realizēja savu skaitlisko pārsvaru – 1:0. 19. minūtē ar golu atbildēja lielvardietis Gvido Grjunbergs, atjaunojot neizšķirtu rezultātu (1:1). Otrās trešdaļas pašā sākumā Ralfs Fricsons vadībā ar 2:1 jau izvirzīja lielvārdiešus. Pirms pēdējā perioda minimāls pārsvars (3:2) bija Ulbrokas florbolistiem, kuru labā divus vārtus guva Roberts Trofimenko. Pēdējā trešdaļā rezultāts ilgi nemainījās, līdz pamatlaika izskaņā “Liellvārde/Unihoc” bija spiesta riskēt, mainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. To savā labā izmantoja ulbrocieši – 59. minūtē bumbiņu tobrīd tukšajos viesu vārtos ieraidīja Krišjānis Tiltiņš, nodrošinot komandas “Masters Ulbroka/LU” uzvaru ar 4:2 un vadību sērijā ar 2:0.
Ulbrokas komandā jau otro spēli pēc kārtas rezultatīvākais bija Krišjānis Tiltiņš, kuram 3 (1+2) punkti. Labākā spēlētāja balvu saņēma divu vārtu autors Roberts Trofimenko, 2 (1+1) rezultativitātes punkti Emīla Jančevska kontā. Par labāko spēlētāju Lielvārdes komandā atzina pirmo vārtu autoru Gvido Grjunbergu. Sērijas trešā spēles notiks 28. februārī pulksten 19.00 Lielvārdes sporta centrā.
“Masters Ulbroka/LU” – “Lielvārde/Unihoc” – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0), sērijā 2:0
Metienu attiecība:
26:20 (6:8; 13:7; 7:5)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Masters Ulbroka/LU” – Krišjānis Tiltiņš 3 (1+2), Roberts Trofimenko 2 (2+0), Emīls Jančevskis 2 (1+1), Matīss Kristiāns Millers 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Ralfs Fricsons 1 (1+0), Gvido Grjunbergs 1 (1+0), Mārtiņš Lejnieks 1 (0+1), Frīdrihs Feldmanis 1 (0+1).