2026. gada pirmie vārti tika gūti jau 3. minūtē, kad precīzi meta kocēnietis Matīss Celms – 1:0. Vēl līdz pirmā perioda vidum vadības grožus savās rokās ņēma Lielvārdes florbolisti, kuru rindās ar vārtu guvumiem izcēlās Oskars Tūtāns un Juris Sandis Jēgers – 2:1. Pēc pirmās trešdaļas rezultātu tablo vēstīja par kaujiniecisku neizšķirtu, jo savu golu iemeta arī mājinieks Gustavs Siliņš (2:2). Otrajā periodā inciatīva piederēja viesiem, tomēr rezultāts nemainījās. Lūzuma punkts šajā spēlē bija 44. minūtē, kad ar metienu no savas laukuma pusēs izcēlās kocēnietis Mikus Edvards Ķikuts – 3:2. Pēdējā perioda vidū pēc Ingara Matisona un Matīsa Celma vārtu guvumiem rezultāts bija jau 5:2. 54. minūtē lielvārdietis Aivis Kusiņš vienus vārtus atguva (3:5), bet ar diviem goliem atbildēja Dāvis Zēmelis un Kristers Babris – 7:3. Pašā mača izskaņā komandas vēl apmainījās ar vārtu guvumiem – uz lielvārdieša Ralfa Fricsona golu ar to pašu atbildēja mājinieks Dāvis Zēmelis. Kocēnu “Rubene” varēja svinēt uzvaru ar 8:4.
Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju rindās saņēma Kristers Babris, kura kontā viens vārtu guvums. Pa diviem goliem iemeta Dāvis Zēmelis un Matīss Celms, bet rezultatīvākais ar trim piespēlēm bija Jēkabs Keišs. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina Juris Sandi Jēgeri, kurš iemeta vienu golu, bet rezultatīvākais ar divām piespēlēm bija Aleksis Saļkovs. Pēc šīs uzvaras Kocēnu “Rubene” ar 55 punktiem nostiprinājās turnīra tabulas 1. vietā, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” joprojām 18 punktu un 7. vieta.
“Rubene” – “Lielvārde/Unihoc” – 8:4 (2:2, 0:0, 6:2)
Metienu attiecība:
29:23 (8:5; 3:10; 18:8)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Rubene” – Jēkabs Keišs 3 (0+3), Dāvis Zēmelis 2 (2+0), Matīss Celms 2 (2+0), Ingars Matisons 1 (1+0), Mikus Edvards Ķikuts 1 (1+0), Kristes Babris 1 (1+0), Gustavs Siliņš 1 (1+0), Andris Jēkabsons 1 (0+1), Rihards Avots 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Aleksis Saļkovs 2 (0+2), Aivis Kusiņš 1 (1+0), Juris Sandis Jēgers 1 (1+0), Ralfs Fricsons 1 (1+0), Oskars Tūtāns 1 (1+0).