Ulbrokas sporta kompleksā notikusī spēle sākās ar lielvārdiešu veiksmi uzbrukumā – 3. minūtē viesus vadībā ar 1:0 izvirzīja Reinis Kalniņš. 16. minūtē vadībā ar 3:1 jau atradās laukuma saimnieki, kuru labā vienu golu iemeta Emīls Jančevskis, bet divus – Rolands Kovaļevskis. Tūlīt pat Lielvārdes komandas skaitlisko vairākumu vārtu guvumā pārvērta Toms Emīls Jēkabsons (2:3), bet līdz pirmajam pārtraukumam pa golam iemeta Renārs Liepiņš un Roberts Trofimenko, panākot jau 5:2. Otrās trešdaļas laikā “Masters Ulbroka/LU” panāca jau 7:2, bet visā spēlē bija pārāka ar 9:3.
Par labāko spēlētāju uzvarētāju vidū tika atzīts Rolands Kovaļevskis, kurš ar četriem vārtu guvumiem bija arī rezultatīvākais. Pa diviem rezultativitātes punktiem sakrāja Emīls Jančevskis, Krišjānis Tiltiņš un Renārs Rēders. Rezultatīvākais starp lielvārdiešiem ar 2 (1+1) punktiem bija Reinis Kalniņš, bet labākā spēlētāja balvu saņēma Oskars Tūtāns, kurš izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Pēc šīs uzvaras “Masters Ulbroku/LU” ar 59 punktiem nostiprinājās turnīra tabulas 2. vietā, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” joprojām 21 punkts un 7. vieta.
“Masters Ulbroka/LU” – “Lielvārde/Unihoc” – 9:3 (5:2, 2:0, 2:1)
Metienu attiecība:
36:21 (13:6; 11:3; 12:12)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Masters Ulbroka/LU” – Rolands Kovaļevskis 4 (4+0), Emīls Jančevskis 2 (1+1), Krišjānis Tiltiņš 2 (0+2), Renārs Rēders 2 (0+2), Niks Blumfelds 1 (1+0), Roberts Trofimenko 1 (1+0), Matīss Kristiāns Morozovs 1 (1+0), Renārs Liepiņš 1 (1+0), Sandis Lēvalds 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Reinis Kalniņš 2 (1+1), Jānis Plots 1 (1+0), Toms Emīls Jēkabsons 1 (1+0), Juris Sandis Jēgers 1 (0+1), Oskars Tūtāns 1 (0+1).