Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles rezultātu jau tikai pēc vienas nospēlētas minūtes atklāja irlavnieks Artis Upītis – 1:0. Tomēr pēc pirmā perioda vadībā ar 2:1 atradās lielvārdieši, abus vārtus guva Aleksis Saļkovs. Otrās trešdaļas laikā laukuma saimnieki nosargāja savu minimālo pārsvaru – 3:2. Pēdējā periodā lielvārdieši guva septiņus bezatbildes vārtus, “Lielvārde/Unihoc” varēja svinēt pārliecinošu panākumu ar 10:2.
Par labāko spēlētāju uzvarētāju rindās atzina debitantu – vārtsargu Emīlu Reini Rudzīti, kurš atvairīja 25 no 27 pretinieku metieniem, kā arī izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Rezultatīvākie ar trim punktiem katram bija Aleksis Saļkovs un Raivo Kīsnics, bet pa diviem punktiem sakrāja Gvido Grjunbergs, Juris Sandis Jēgers, Oskars Tūtāns, Toms Emīls Jēkabsons un Frīdrihs Feldmanis. Par labāko starp irlavniekiem atzina Rihardu Mertenu, kurš arī izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. “Lielvārde/Unihoc” regulāro turnīru noslēdza ar 30 punktiem un 7. vietā. Komandai “FK Irlava/I.S.A.M.” 21 punkts un 9. vieta, kas nedod iespēju kvalificēties izslēgšanas spēlēm.
“Lielvārde/Unihoc” – “FK Irlava/I.S.A.M.” – 10:2 (2:1, 1:1, 7:0)
Metienu attiecība:
36:28 (13:12; 9:9; 14:7)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Lielvārde/Unihoc” – Aleksis Saļkovs 3 (2+1), Raivo Kīsnics 3 (1+2), Gvido Grjunbergs 2 (2+0), Juris Sandis Jēgers 2 (1+1), Oskars Tūtāns 2 (1+1), Toms Emīls Jēkabsons 2 (1+1), Frīdrihs Feldmanis 2 (1+1), Klāvs Kaspars 1 (1+0), Gustavs Rudzītis 1 (0+1), Emīls Reinis Rudzītis 1 (0+1).
“FK Irlava/I.S.A.M.” – Renārs Stančiks 1 (1+0), Artis Upītis 1 (1+0), Emīls Krūmiņš 1 (0+1), Rihards Mertens 1 (0+1).