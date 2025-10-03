“Lielvārde/Unihoc” sāk ar 4:0 un uzvar Irlavā

Pirms savstarpējās cīņas gan irlavniekiem, gan lielvārdiešiem bija izdevies gūt pa vienai uzvarai, turnīra tabulā ierakstot trīs punktus. Šo maču daudz veiksmīgāk sāka Lielvārdes komanda, kas jau pirmā perioda laikā pēc Aivja Kusiņa, Raivo Kīsnica un Ralfa Fricsona vārtu guvumiem izvirzījās vadībā ar 3:0. 29. minūtē Kusiņš panāca jau 4:0. Irlavas komandas līdzjutēji pirmo reizi varēja uzgavilēt tikai 32. minūtē, kad savu metienu trāpīja Kaspars Klamers – 1:4. Ļoti rezultatīva bija pēdējā trešdaļa, kuras laikā “FK Irlava/I.S.A.M.” iemeta trīs golus, kamēr “Lielvārde/Unihoc” guva vēl sešus vārtus un triumfēja ar 10:4.
Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju sastāvā saņēma Ralfs Fricsons, kurš izcēlās ar vienu vārtu guvumu. Rezltatīvākais viņa komandā ar 4 (2+2) punktiem bija Matīss Pēteris Polis, trīs vārtus guva Aivis Kusiņš, bet pa 2 (1+1) punktiem sakrāja Oskars Tūtāns, Gvido Grjunbergs un Valters Skudra. Par labāko starp irlavniekiem atzina Konrādu Medni, kura kontā arī viens gols, bet rezultatīvākais ar diviem vārtu guvumiem bija Emīls Krūmiņš.
“FK Irlava/I.S.A.M.” – “Lielvārde/Unihoc” – 4:10 (0:3, 1:1, 3:6)
Metienu attiecība:
31:34 (6:12; 11:8; 14:14)
Rezultatīvākie:
“FK Irlava/I.S.A.M.” – Emīls Krūmiņš 2 (2+0), Kaspars Klamers 1 (1+0), Konrāds Mednis 1 (1+0), Gints Siliņš 1 (0+1), Artis Upītis 1 (0+1), Mareks Stančiks 1 (0+1), Kristaps Kazlovskis 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Matīss Pēteris Polis 4 (2+2), Aivis Kusiņš 3 (3+0), Oskars Tūtāns 2 (1+1), Gvido Grjunbergs 2 (1+1), Valters Skudra 2 (1+1), Toms Emīls Jēkabsons 2 (0+2), Sandris Virsnītis 2 (0+2), Ralfs Fricsons 1 (1+0), Raivo Kīsnics 1 (1+0), Gustavs Rudzītis 1 (0+1).