“Lielvārde/Unihoc” savā laukumā piekāpjas Irlavas florbolistiem

Foto: osports.lv
ELVI florbola līgas spēlē, kas notika Lielvārdes sporta centrā, mača vidū “Lielvārde/Unihoc” atradās vadībā pret “FK Irlava/I.S.A.M.” ar 3:0. Cīņas turpinājuma daudz labāk veicās irlavniekiem, kuri svinēja uzvaru ar 7:4. Lielvārdes komandas labā pa 2 (1+1) rezultativitātes punktiem guva Mārtiņš Lejnieks un Renārs Hugo Bļass.

Lielvārdē notikušās spēles rezultāts tika atklāts 15. minūtē, kad precīzi meta mājinieks Mārtiņš Lejnieks – 1:0. Līdz pārtraukumam rezultāts vairs nemainījās. 31. minūtē rezulttātu tablo vēstīja jau par 3:0, jo pa golam bija iemetuši arī Sandris Virsnītis un Renārs Hugo Bļass. Laukuma saimniekiem ar tādu skatu ilgi nebija lemts priecāties, jo jau līdz otrajam pārtraukumam vadību ar 4:3 pārņēma Irlavas komanda. Divus golus iemeta Kaspars Klamers, bet pa vienam – brāļi Mareks un Renārs Stančiki. Pēdējā periodā viesi guva vēl trīs vārtus, kamēr Lielvārdes komanda tikai vienus. “FK Irlava/I.S.A.M.” varēja svinēt ļoti svarīgu uzvaru ar 7:4.

