Pirmdiena, 19.01.2026 12:26
Alnis, Andulis
Pirmdiena, 19. janvāris, 2026 11:59

“Lielvārde/Unihoc” savā laukumā pieveic “Valmieru”

“Lielvārde/Unihoc” savā laukumā pieveic “Valmieru”
Foto: osports.lv
Ļoti svarīgus punktus cīņā par kvalificēšanos ELVI florbola līgas vīriešiem izslēgšanas spēlēm ieguva “Lielvārde/Unihoc”, kas savā laukumā ar 7:5 pārspēja komandu “FBK Valmiera”. Divus vārtus lielvārdiešu labā iemeta Frīdrihs Feldmanis.

Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles pirmajā periodā tika fiksēts tikai viens vārtu guvums – 9. minūtē laukuma saimniekus vadībā ar 1:0 izvirzīja Frīdrihs Feldmanis. Otrās trešdaļas pirmajā pusē Gvido Grjunbergs un Frīdrihs Feldmanis panāca jau 3:0. 29. minūtē, lai arī Valmieras komanda cīnījās skaitliskajā mazākumā, Mārtiņam Brokam vienus vārtus izdevās atgūt – 1:3. Pirms pēdējā perioda Lielvārdes komandai bija piecu vārtu pārsvars, jo pa golam bija iemetuši arī Aivis Kusiņš, Sandris Virsnītis un Oskars Tūtāns. Pēdējā trešdaļā valmierieši metās atspēlēties. 57. minūtē viņi savu deficītu bija samazinājuši līdz 4:6, ar vārtu guvumiem izcēlās Markuss Strazdiņš-Stradiņš, Aleksejs Jakovļevs un Georgs Māziņš. Jau pēc astoņām sekundēm mājinieks Juris Sandis Jēgers atbildēja ar vārtu guvumu, prakstiski sagraujot viesu cerības uz labvēlīgu iznākumu – 7:4. Atlikušajā laikā Mārtiņš Broks vēl paspēja iemest vienu golu, bet uzvaru ar 7:5 un trīs punktus varēja svinēt “Lielvārde/Unihoc”.

“Lielvārde/Unihoc” – “FBK Valmiera” – 7:5 (1:0, 5:1, 1:4)

Metienu attiecība:

23:28 (8:7; 8:4; 7:17)

Rezultatīvākie spēlētāji:

“Lielvārde/Unihoc” – Frīdrihs Feldmanis 2 (2+0), Aivis Kusiņš 2 (1+1), Juris Sandis Jēgers 2 (1+1), Oskars Tūtāns 2 (1+1), Gvido Grjunbergs 1 (1+0), Sandris Virsnītis 1 (1+0), Reinis Kalniņš 1 (0+1), Jānis Plots 1 (0+1), Toms Emīls Jēkabsons 1 (0+1), Renārs Hugo Bļass 1 (0+1).

“FBK Valmiera” – Mārtiņš Broks 3 (2+1), Georgs Māziņš 2 (1+1), Aleksejs Jakovļevs 1 (1+0), Markuss Strazdiņš-Stradiņš 1 (1+0), Matīss Dulbe 1 (0+1), Ričards Eglītis 1 (0+1), Gvido Lauga 1 (0+1).

