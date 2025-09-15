“Lielvārde/Unihoc” sezonas atklāšanas spēlē piekāpjas valmieriešiem

Pirmdiena, 15.09.2025 13:48
Sestdien ar četrām spēlēm tika atklāta ELVI florbola līgas jaunā sezona. “Lielvārde/Unihoc” pirmo spēli aizvadīja Lielvārdes sporta centrā, uzņemot komandu “FBK Valmiera”. Mūsu florbolisti pirmie guva vārdus, tomēr piedzīvoja zaudējumu ar 2:4. Vārtus guva Oskars Tūtāns un Aivis Kusiņš.

Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles pirmais periods pagāja bez vārtu guvumiem, bet otrās trešdaļas pašā sākumā mājiniekus vadībā ar 1:0 izvirzīja Oskars Tūtāns. Situācija strauji mainījās tā paša perioda izskaņā, kad valmierieši Markuss Strazdiņš-Stradiņš un Mārtiņš Broks ieguva vadību savai komandai – 2:1. 48. minūtē Ralfs Klodžs panāca jau 3:1. 52. minūtē lielvārdiešiem radās iespēja izpildīt soda metienu, to realizēja pieredzējušais Aivis Kusiņš – 2:3. Panākt vismaz neizšķirtu rezultātu Lielvārdes komandai tomēr neizdevās. 54. minūtē vēl vienus vārtus guva valmierieši Ričarda Ribas personā (4:2). Šo pārsvaru “FBK Valmiera” nosargāja līdz par finālsvilpei un svinēja uzvaru ar 4:2.

Par labāko spēlētāju uzvarētāju komandā atzina ceturto vārtu autoru Ričardu Ribu. Lielvārdes komandā tādu pašu balvu saņēma Oskars Tūtāns, kurš atklāja šīs spēles rezultātu.

“Lielvārde/Unihoc” – “FBK Valmiera”  – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Metienu attiecība:

17:22 (3:6; 7:9; 7:7)

Rezultatīvākie:

“Lielvārde/Unihoc” – Aivis Kusiņš 1 (1+0), Oskars Tūtāns 1 (1+0), Valters Skudra 1 (0+1).

“FBK Valmiera” – Mārtiņš Broks 1 (1+0), Ričards Riba 1 (1+0), Markuss Strazdiņš-Stradiņš 1 (1:0), Ralfs Klodžs 1 (1+0), Adrians Bukšs 1 (0+1), Ričards Eglītis 1 (0+1).

