Talsos notikušās spēles pirmajā periodā tika gūti tikai vieni vārti – 1:0, 16. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Matīss Jorens Švedenbergs. Tieši spēles vidū lielvārdietis Gvido Grjunbergs atjaunoja neizšķirtu rezultātu (1:1), bet jau drīz pēc tam talsinieki divas reizes pēc kārtas izmantoja savu skaitlisko vairākumu – 3:1. Pa golam iemeta Jānis Ragovskis un Artis Raitums. Pēc otrās trešdaļas laukuma saimniekiem bija tikai vienu vārtu handikaps (3:2), jo ar rezultatīvu metienu atbildēja Lielvārdes florbolists Frīdrihs Feldmanis. 45. minūtē Raitums vēlreiz realizēja savas komandas skaitlisko pārsvaru 4:2. 47. minūtē Renārs Hugo Bļass rezultāta starpību vēlreiz samazināja līdz minimumam (3:4), bet punktu šai cīņai pielika Ragovskis, 59. minūtē raidot bumbiņu tobrīd tukšajos viesu vārtos. “Talsu NSS/Krauzers” varēja svinēt uzvaru ar 5:3.
“Talsu NSS/Krauzers” – “Lielvārde/Unihoc” – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
Metienu attiecība:
21:18 (7:6; 7:6; 7:6)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Talsu NSS/Krauzers” – Artis Raitums 2 (2+0), Jānis Ragovskis 2 (2+0), Matīss Jorens Švedenbergs 1 (1+0), Toms Akmeņlauks 1 (0+1), Rūdolfs Niedrājs 1 (0+1), Linards Putniņš 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Gvido Grjunbergs 1 (1+0), Renārs Hugo Bļass 1 (1+0), Frīdrihs Feldmanis 1 (1+0), Aleksis Saļkovs 1 (0+1), Aivis Kusiņš 1 (0+1).