Svētdiena, 28.12.2025 10:51
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Svētdiena, 28.12.2025 10:51
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Svētdiena, 28. decembris, 2025 10:12

“Lielvārde/Unihoc” spraigā cīņā piekāpjas talsiniekiem

Osports.lv
“Lielvārde/Unihoc” spraigā cīņā piekāpjas talsiniekiem
Foto: osports.lv
Svētdiena, 28. decembris, 2025 10:12

“Lielvārde/Unihoc” spraigā cīņā piekāpjas talsiniekiem

Osports.lv

Aizejošo gadu ar uzvaru ELVI florbola līgas vīriešiem spēlē noslēgusi “Talsu NSS/Krauzers”, kas savā laukumā ar 5:3 pārspēja komandu “Lielvārde/Unihoc”. Par labāko spēlētāju Lielvārdes komandas sastāvā atzina vārtsargu Ēriku Zaicu.

Talsos notikušās spēles pirmajā periodā tika gūti tikai vieni vārti – 1:0, 16. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Matīss Jorens Švedenbergs. Tieši spēles vidū lielvārdietis Gvido Grjunbergs atjaunoja neizšķirtu rezultātu (1:1), bet jau drīz pēc tam talsinieki divas reizes pēc kārtas izmantoja savu skaitlisko vairākumu – 3:1. Pa golam iemeta Jānis Ragovskis un Artis Raitums. Pēc otrās trešdaļas laukuma saimniekiem bija tikai vienu vārtu handikaps (3:2), jo ar rezultatīvu metienu atbildēja Lielvārdes florbolists Frīdrihs Feldmanis. 45. minūtē Raitums vēlreiz realizēja savas komandas skaitlisko pārsvaru 4:2. 47. minūtē Renārs Hugo Bļass rezultāta starpību vēlreiz samazināja līdz minimumam (3:4), bet punktu šai cīņai pielika Ragovskis, 59. minūtē raidot bumbiņu tobrīd tukšajos viesu vārtos. “Talsu NSS/Krauzers” varēja svinēt uzvaru ar 5:3.

“Talsu NSS/Krauzers” – “Lielvārde/Unihoc” – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Metienu attiecība:

21:18 (7:6; 7:6; 7:6)

Rezultatīvākie spēlētāji:

“Talsu NSS/Krauzers” – Artis Raitums 2 (2+0), Jānis Ragovskis 2 (2+0), Matīss Jorens Švedenbergs 1 (1+0), Toms Akmeņlauks 1 (0+1), Rūdolfs Niedrājs 1 (0+1), Linards Putniņš 1 (0+1).

“Lielvārde/Unihoc” – Gvido Grjunbergs 1 (1+0), Renārs Hugo Bļass 1 (1+0), Frīdrihs Feldmanis 1 (1+0), Aleksis Saļkovs 1 (0+1), Aivis Kusiņš 1 (0+1).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?