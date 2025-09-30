Otrdiena, 30.09.2025 21:27
Elma, Elna, Menarda
"Lielvārde/Unihoc" tiek pie pirmā punkta Latvijas-Igaunijas līgā

“Lielvārde/Unihoc” tiek pie pirmā punkta Latvijas-Igaunijas līgā
Foto: Anita Stukāne
“Lielvārde/Unihoc” tiek pie pirmā punkta Latvijas-Igaunijas līgā

Latvijas un Igaunijas florbola līgas pašreizējā čempione “Lielvārde/Unihoc” izcīnījusi pirmo punktu šajā turnīrā. Lielvārdieši savā laukumā uzņēma komandu “Jõgeva SK Tähe/Olivia”, kam piekāpās tikai pēcspēles metienos – 3:4. Par labāko spēlētāju Lielvārdes komandā atzina Klāvu Kasparu.

Komandu “Lielvārde/Unihoc” un “Jõgeva SK Tähe/Olivia” cīņu labāk sāka igauņi, kuri pirmā perioda laikā izvirzījās vadībā ar 2:0. Pa bumbiņai mājinieku vārtos ieraidīja Lauri Roberts Induss un Marguss Rosins. Toties otrajā trešdaļā lielvārdieši pamatīgi kāpināja savus apgriezienus uzbrukumā, tas rezultējās ar trim bezatbildes goliem – 3:2. Ar vārtu guvumiem izcēlās Raivo Kīsnics, Sandris Virsnītis un Kristiāns Vjaters. Labi iesākto mājiniekiem neizdevās turpināt pēdējā periodā, kurā viņi palika bez vārtu guvumiem. Toties 52. minūtē Lielvārdes komandas vārtsargu pārspēja jogevietis Rome Andro Moora, atjaunojot neizšķirtu rezultātu (3:3). Neizšķirti noslēdzās gan spēles pamatlaiks, gan desmit minūtes ilgais pagarinājums. Toties pēcspēles metienu sērijā nedaudz veiksmīgāka bija komanda “Jõgeva SK Tähe/Olivia”, kas svinēja uzvaru ar 4:3 un tunīra tabulā ierakstīja divus punktus. Komandai “Lielvārde/Unihoc” nācās samierināties ar tikai vienu punktu.

“Lielvārde/Unihoc” – “Jõgeva SK Tähe/Olivia”  – 4:3 PS (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Metienu attiecība:

33:24 (3:5; 14:5; 11:9, 5:5)

Rezultatīvākie:

“Lielvārde/Unihoc” – Kristiāns Vjaters 1 (1+0), Sandris Virsnītis 1 (1+0), Raivo Kīsnics 1 (1+0), Gustavs Rudzītis 1 (0+1), Valters Skudra 1 (0+1), Klāvs Kaspars 1 (0+1).

“Jõgeva SK Tähe/Olivia” – Lauri Roberts Induss 2 (1+1), Marguss Rosins 1 (1+0), Rome Andro Moora 1 (1+0), Matiass Einamans 1 (0+1).

