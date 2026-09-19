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Sestdiena, 19. septembris, 2026 18:01

“Lielvārde/Unihoc” tiek pie pirmās uzvaras Valmierā

Osports.lv
“Lielvārde/Unihoc” tiek pie pirmās uzvaras Valmierā
Foto: osports.lv
Sestdiena, 19. septembris, 2026 18:01

“Lielvārde/Unihoc” tiek pie pirmās uzvaras Valmierā

Osports.lv

ELVI florbola līgā vīriešiem pie pirmā panākuma tikusi “Lielvārde/Unihoc”, kas viesos ļoti saspringtā cīņā ar 2:1 pārspēja komandu “FBK Valmiera”. Lielisku maču aizvadīja lielvārdiešu vārtsargs Ēriks Zaics, kurš atvairīja 13 no 14 pretinieku metieniem, bet labākā spēlētāja balvu saņēma Valters Volkovs.

Valmieras Olimpiskajā centrā nūjas krustoja divas komandas, kuras šosezon pie punktiem vēl nebija tikušas – “FBK Valmiera” un “Lielvārde/Unihoc”. Pirmajā periodā aktīvāk uzbruka viesi, tomēr rezultāts nemainījās. 34. minūtē lielvārdiešu nulli no rezultātu tablo ar precīzu metienu nodzēsa Edvards Gustavs Rašmanis – 1:0. Jau pēc pāris minūtēm ar to pašu atbildēja valmierieši Markusa Strazdiņa-Stradiņa personā – 1:1, ar tādu rezultātu noslēdzās otrā trešdaļa. Pēdējā periodā turpinājās sīva cīņa, kurā vislabāk veicās abu komandu vārtsargiem. Tomēr 55. minūtē pēc lielvārdiešu ofensīvas bumbiņa vēlreiz paviesojās mājinieku vārtos – 2:1. Vārtu guvums tika ieskaitīts kā autogols, bet visaktīvākais tobrīd pie Valmieras komandas vārtiem bija Frīdrihs Feldmanis. Valmierieši atlikušajā laikā darīja visu iespējamo, lai atspēlētos, tomēr viņu metieni spītīgi gāja secen viesu vārtiem. “Lielvārde/Unihoc” varēja svinēt uzvaru ar 2:1.

Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju sastāvā saņēma Valters Volkovs, bet ne mazāk to bija pelnījis lielvārdiešu vārstargs Ēriks Zaics, kurš atvairīja 13 no 14 pretinieku metieniem. Par labāko starp valmieriešiem atzina vārtsargu Dāvidu Danielu Kalniņu, kurš tika galā ar 20 lielvārdiešu metieniem. Pēc šīs uzvaras “Lielvārde/Unihoc” ar trim punktiem pakāpās uz 7. vietu turnīra tabulā, bet “FBK Valmiera” pagaidām bez punktiem un 8. vietā.

“FBK Valmiera” – “Lielvārde/Unihoc” – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Metienu attiecība:
14:22 (4:8; 3:5; 7:9)

Rezultatīvākie spēlētāji:
“FBK Valmiera” – Markuss Strazdiņš-Stradiņš 1 (1+0), Markuss Eduards Pazāns 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Edvards Gustavs Rašmanis 1 (1+0), Frīdrihs Feldmanis 1 (1+0), Aleksis Saļkovs 1 (0+1), Roberts Kalniņš 1 (0+1).

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