Svētdiena, 01.03.2026 19:28
Ilgvars, Ivars
Svētdiena, 01.03.2026 19:28
Ilgvars, Ivars
Svētdiena, 1. marts, 2026 12:41

“Lielvārde/Unihoc” trešo reizi piekāpjas ulbrociešiem

Osports.lv
“Lielvārde/Unihoc” trešo reizi piekāpjas ulbrociešiem
Foto: osports.lv
Svētdiena, 1. marts, 2026 12:41

“Lielvārde/Unihoc” trešo reizi piekāpjas ulbrociešiem

Osports.lv

ELVI florbola līgas vīriešiem ceturtdaļfinālā sērijā vadībā ar 3:0 izvirzījusies “Masters Ulbroka/lU”, kas pretinieku laukumā ar 8:3 pieveica komandu “Lielvārde/Unihoc”. Rezultatīvākais starp lielvārdiešiem ar 2 (1+1) punktiem bija Sandris Virsnītis.

Lielvārdes sporta centrā trešo ceturtdaļfināla spēli aizvadīja komandas “Lielvārde/Unihoc” un “Masters Ulbroka/LU”. 7. minūtē mača rezultātu ar precīzu metienu atklāja lielvārdietis Sandris Virsnītis – 1:0. Pēc pirmā perioda vadībā ar 3:1 jau atradās Ulbrokas komanda, kuras labā vienus vārtus guva Kristers Leksis, bet divus – Krišjānis Tiltiņš. Otrās trešdaļas laikā viesi izvirzījās vadībā ar 7:1, bet visā spēlē “Masters Ulbroka/LU” bija pārāka ar 8:3.

Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju komandā saņēma Ralfs Edvards Grīnvalds, kura kontā 2 (1+1) punkti. Tieši tikpat punktu sakrāja arī Sandis Lēvalds, bet rezultatīvākie ar trim punktiem katram bija Kārlis Spilbergs un Krišjānis Tiltiņš. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina Mārtiņu Lejnieku, bet rezultatīvākais ar 2 (1+1) punktiem bija Sandris Virsnītis. Sērijā līdz vienas komandas četrām uzvarām ievērojamu pārsvaru ieguvusi “Masters Ulbroka/LU” (3:0), sērijas ceturtā spēle paredzēta 1. martā Lielvārdes sporta centrā. Sākums pulksten 19.00.

“Lielvārde/Unihoc” – “Masters Ulbroka/LU” – 3:8 (1:3, 0:4, 2:1), sērijā 0:3
Metienu attiecība:
23:36 (9:13; 6:15; 8:8)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Lielvārde/Unihoc” – Sandris Virsnītis 2 (1+1), Raivo Kīsnics 1 (1+0), Frīdrihs Feldmanis 1 (1+0), Aleksis Saļkovs 1 (0+1), Klāvs Kaspars 1 (0+1).
“Masters Ulbroka/LU” – Krišjānis Tiltiņš 3 (3+0), Kārlis Spilbergs 3 (2+1), Sandis Lēvalds 2 (1+1), Ralfs Edvards Grīnvalds 2 (1+1), Kristers Leksis 1 (1+0), Kristaps Reidzāns 1 (0+1), Valters Lapiņš 1 (0+1).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?