Lielvārdes sporta centrā trešo ceturtdaļfināla spēli aizvadīja komandas “Lielvārde/Unihoc” un “Masters Ulbroka/LU”. 7. minūtē mača rezultātu ar precīzu metienu atklāja lielvārdietis Sandris Virsnītis – 1:0. Pēc pirmā perioda vadībā ar 3:1 jau atradās Ulbrokas komanda, kuras labā vienus vārtus guva Kristers Leksis, bet divus – Krišjānis Tiltiņš. Otrās trešdaļas laikā viesi izvirzījās vadībā ar 7:1, bet visā spēlē “Masters Ulbroka/LU” bija pārāka ar 8:3.
Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju komandā saņēma Ralfs Edvards Grīnvalds, kura kontā 2 (1+1) punkti. Tieši tikpat punktu sakrāja arī Sandis Lēvalds, bet rezultatīvākie ar trim punktiem katram bija Kārlis Spilbergs un Krišjānis Tiltiņš. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina Mārtiņu Lejnieku, bet rezultatīvākais ar 2 (1+1) punktiem bija Sandris Virsnītis. Sērijā līdz vienas komandas četrām uzvarām ievērojamu pārsvaru ieguvusi “Masters Ulbroka/LU” (3:0), sērijas ceturtā spēle paredzēta 1. martā Lielvārdes sporta centrā. Sākums pulksten 19.00.
“Lielvārde/Unihoc” – “Masters Ulbroka/LU” – 3:8 (1:3, 0:4, 2:1), sērijā 0:3
Metienu attiecība:
23:36 (9:13; 6:15; 8:8)
Rezultatīvākie spēlētāji:
“Lielvārde/Unihoc” – Sandris Virsnītis 2 (1+1), Raivo Kīsnics 1 (1+0), Frīdrihs Feldmanis 1 (1+0), Aleksis Saļkovs 1 (0+1), Klāvs Kaspars 1 (0+1).
“Masters Ulbroka/LU” – Krišjānis Tiltiņš 3 (3+0), Kārlis Spilbergs 3 (2+1), Sandis Lēvalds 2 (1+1), Ralfs Edvards Grīnvalds 2 (1+1), Kristers Leksis 1 (1+0), Kristaps Reidzāns 1 (0+1), Valters Lapiņš 1 (0+1).