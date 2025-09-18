“Lielvārde/Unihoc” viesos atzīst Ulbrokas komandas pārākumu

Pašreizējā čempione “Masters Ulbroka/LU” jauno sezonu sāka ar uzvaru pār komandu “Talsu NSS/Krauzers”. Ulbrocieši savā laukumā vicečempionus pārspēja ļoti rezultatīvā cīņā – 9:8. “Lielvārde/Unihoc” savā laukumā ar 2:4 piekāpās komandai “FBK Valmiera”.
Abu komandu savstarpējās spēles rezultāts tika atklāts 9. minūtē, kad precīzi meta Ulbrokas florbolists Sandis Lēvalds (1:0). Spēles vidū pēc Rolanda Kovaļevska un Kārļa Spilberga precīzajiem metieniem laukuma saimnieki izvirzījās vadībā ar 3:0. Tikai 34. minūtē pie pirmā vārtu guvuma tika lielvārdieši Matīsa Pētera Poļa personā – 1:3. Līdz pēdējā perioda vidum ulbrocieši panāca jau 5:1. Pa golam iemeta Niks Blumfelds un Lauris Nazarovs. 54. minūtē lieliska iespēja tikt pie otrā vaŗtu guvuma bija lielvārdietim Polim, bet viņam ar soda metienu neizdevās pārspēt pretinieku vārtsargu Henriju Gustavu Magonu. Tomēr vēl vienus vārtus lielvārdieši guva – 56. minūtē pielabot atsisto bumbu pamanijās Kristiāns Vjaters – 2:5. Vēl bija jāspēlē četras ar pusi minūtes, tomēr rezultāts vairs nemainījās. “Masters Ulbroka/LU” varēja svinēt uzvaru ar 5:2.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 2 (1+1) punktiem bija Niks Blumfelds, bet labākā spēlētāja balvu saņēma pirmo vārtu autors Sandis Lēvalds. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina vārtsargu Ēriku Zaicu, kurš atvairīja 22 no 27 pretinieku metieniem.
“Masters Ulbroka/LU” – “Lielvārde/Unihoc” – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Metienu attiecība:
27:22 (10:8; 8:7; 9:7)
Rezultatīvākie:
“Masters Ulbroka/LU” – Niks Blumfelds 2 (1+1), Kārlis Spilbergs 1 (1+0), Sandis Lēvalds 1 (1+0), Lauris Nazarovs 1 (1+0), Rolands Kovaļevskis 6 (4+2), Edijs Šenbergs 1 (0+1), Valdis Valters Vanags 1 (0+1), Matīss Kristiāns Millers 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc” – Kristiāns Vjaters 1 (1+0), Matīss Pēteris Polis 1 (1+0), Gvido Grjunbergs 1 (0+1), Valters Skudra 1 (0+1).