Lielvārde jau daudzus gadus ir viena no Latvijas florbola pilsētām. Pieredzējušais treneris Jānis Salcevičs ir pārliecināts, ka talantīgu spēlētāju netrūkst, taču pēdējā laikā komandu attīstību ietekmē vairāki ārēji apstākļi.
Viens no tiem ir atjaunotais valsts aizsardzības dienests. Pēc trenera domām, tas rada situāciju, ka daļa perspektīvo jauniešu uz veselu gadu izkrīt no sportiskās aprites tieši brīdī, kad varētu nostiprināties pieaugušo komandās. «Daudzi jaunieši pēc vidusskolas beigšanas izvēlas doties valsts aizsardzības dienestā un uz laiku pārtrauc sportiskās gaitas,» saka Jānis Salcevičs. «Veselu gadu viņi nav pieejami lielajām komandām, un šis fakts rada robu komandu izaugsmē. Šogad iesaukto spēlētāju trūkums būs jūtams arī Lielvārdes Virslīgas komandā.»
Par spīti tam, treneris uzskata, ka Lielvārdes florbolam joprojām ir labas attīstības iespējas. Lai varētu īstenot savu potenciālu, svarīgi ir piesaistīt sportam pēc iespējas vairāk bērnu un jauniešu no visa novada. Tādēļ būtu nepieciešams uzlabot transporta infrastruktūru, lai citās apdzīvotās vietās mītošie audzēkņi varētu brīvi nokļūt uz treniņiem.
Jānis Salcevičs atzīst, ka vislielāko gandarījumu trenera darbā viņam sagādā jauno florbolistu progress: «Mani visvairāk iepriecina, ka spēlētāji laukumā izdara tieši to, kas no viņiem tiek prasīts. Ja uzdevumi, kurus lūdzu paveikt konkrētā situācijā un brīdī, tiek izpildīti, saproti, ka treniņos ieguldītās pūles dod rezultātu.»
Jaunajā sezonā Jāņa Salceviča ikdienā gaidāmas pārmaiņas – viņš pieņēmis piedāvājumu kļūt par «Elvi» florbola Virslīgas komandas «Masters Ulbroka/LU» galveno treneri. Tas nozīmē, ka Lielvārdē viņš varēs pavadīt mazāk laika nekā līdz šim, tomēr no darba ar jaunajiem florbolistiem atteikties negrasās.
Savukārt kā galveno padomu topošajiem spēlētājiem Jānis Salcevičs min nepieciešamību laikus nospraust sev mērķi un strādāt. Treneris ir pārliecināts, ka bez neatlaidīga darba nokļūt līdz Virslīgai un Latvijas izlasei nebūs iespējams. Jo augstāku līmeni sportists vēlas sasniegt, jo vairāk un cītīgāk jāstrādā.